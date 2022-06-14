Готують напад на Тайвань? У Китаї дозволили проведення "невійськових" спецоперацій

Китайський лідер Сі Цзіньпін підписав директиву, що дозволяє "невійськове" використання Збройних сил. Ці дії викликають побоювання, що Пекін готується до вторгнення на острів Тайвань під виглядом "спеціальної операції", що не класифікується як війна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Radio Free Asia .

Хоча Тайвань ніколи не перебував під управлінням Комуністичної партії Китаю (і не був частиною КНР, Пекін наполягає на тому, що острів є частиною його території.

Директива, підписана Сі, набуває чинності 15 червня.

"Вона в основному систематично регулює основні принципи, організацію і командування, види операцій, оперативну підтримку і політичну роботу, а також їх виконання військами. Вона закладає правову основу для проведення військових операцій без війни", - йдеться в повідомленні.

Серед цілей документа-підтримка національного суверенітету, регіональної стабільності та регулювання організації та проведення невійськових військових операцій.