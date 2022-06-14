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Готують напад на Тайвань? У Китаї дозволили проведення "невійськових" спецоперацій

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Пекін, Вівторок 14 червня 2022 11:38
Готують напад на Тайвань? У Китаї дозволили проведення "невійськових" спецоперацій Фото: китайський лідер Сі Цзіньпін (facebook com chinadaily)
Автор: Валерія Поліщук

Китайський лідер Сі Цзіньпін підписав директиву, що дозволяє "невійськове" використання Збройних сил. Ці дії викликають побоювання, що Пекін готується до вторгнення на острів Тайвань під виглядом "спеціальної операції", що не класифікується як війна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Radio Free Asia.

Хоча Тайвань ніколи не перебував під управлінням Комуністичної партії Китаю (і не був частиною КНР, Пекін наполягає на тому, що острів є частиною його території.

Директива, підписана Сі, набуває чинності 15 червня.

"Вона в основному систематично регулює основні принципи, організацію і командування, види операцій, оперативну підтримку і політичну роботу, а також їх виконання військами. Вона закладає правову основу для проведення військових операцій без війни", - йдеться в повідомленні.

Серед цілей документа-підтримка національного суверенітету, регіональної стабільності та регулювання організації та проведення невійськових військових операцій.

Нагадаємо, 10 червня міністр оборони Китаю Вей Фенхе заявив, що Пекін почне війну, якщо Тайвань проголосить незалежність.

Крім того, військові стратеги Тайваню вивчають опір України і відсіч військам Росії, для удосконалення власної бойової тактики на випадок, якщо Китай почне силове захоплення острова.

У той же час Сполучені Штати готові застосувати силу для захисту Тайваню. Президент Джо Байден заявив, США підтримують інші країни, щоб гарантувати, що Китай не зможе вторгнутися на Тайвань.

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