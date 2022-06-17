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Китай спустив на воду третій авіаносець

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Китай, П'ятниця 17 червня 2022 10:22
Китай спустив на воду третій авіаносець Фото: Китай спустив на воду авіаносець "Фуцзянь" (twitter.com/louischeung_hk)
Автор: Олександр Білоус

Китай спустив на воду свій третій авіаносець," Фуцзянь", повністю спроектований і побудований всередині країни. Більше таких кораблів тільки у Сполучених Штатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Десятки військовослужбовців ВМС Китаю вишикувалися перед кораблем і заспівали національний гімн на церемонії на верфі в Шанхаї, на якій також були присутні високопоставлені чиновники.

За повідомленнями державних ЗМІ, авіаносець водотоннажністю понад 80 тисяч тонн має повнорозмірну польотну палубу з катапультною системою запуску. Авіаносець проведе швартовні і ходові випробування

"Фуцзянь" приєднається до "Шаньдуну", введеного в експлуатацію в кінці 2019 року, і "Ляоніну", який Китай купив уживаним в Україні в 1998 році і переобладнав всередині країни.

Більше таких кораблів тільки у США, у яких 11 авіаносців. Великобританія має два діючих.

Запуск "Фуцзяня" демонструє зростаючу боєздатність китайських Збройних сил під час зростання напруженості у відносинах зі Сполученими Штатами через Тайвань і претензій Пекіна на Південно-Китайське море.

Новий авіаносець був названий на честь прибережної провінції Фуцзянь, яка знаходиться через тайванську протоку від Тайваню і є базою для командування Східного театру військових дій армії Китаю

Тайвань - самоврядна процвітаюча демократія. Але Китай вважає Тайвань своєю територією і ніколи не відмовлявся від застосування сили, щоб поставити острів під контроль Пекіна.

Нагадаємо, 10 червня міністр оборони Китаю Вей Фенхе заявив, що Пекін почне війну, якщо Тайвань проголосить незалежність.

У той же час військові стратеги Тайваню вивчають опір України і відсіч військам Росії, для удосконалення власної бойової тактики на випадок, якщо Китай почне силове захоплення острова.

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