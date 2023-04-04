В Пентагоне не могут подтвердить отправку разведданных китайским воздушным шаром

В Пентагоне не могут подтвердить, что Китаю удалось собрать данные в режиме реального времени с воздушного шара-шпиона, когда он пролетал над военными объектами США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Ранее неназванные высокопоставленные источники заявили, что китайский воздушный шар смог передать данные в Пекин в режиме реального времени, несмотря на усилия правительства США помешать ему.

В Пентагоне и Белом доме заявили журналистам, что не могут подтвердить эту версию. Пентагон заявил, что эксперты все еще анализируют обломки, собранные с воздушного шара после того, как он был сбит 4 февраля.

"Я не могу подтвердить, что в это время была передача в режиме реального времени с воздушного шара обратно в Китай", - сказала представитель Пентагона Сабрина Сингх.