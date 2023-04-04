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В Пентагоне не могут подтвердить отправку разведданных китайским воздушным шаром

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Вашингтон, Вторник 04 апреля 2023 03:44
В Пентагоне не могут подтвердить отправку разведданных китайским воздушным шаром Фото: в США не могут подтвердить отправку разведданных китайскими воздушными шарами (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Пентагоне не могут подтвердить, что Китаю удалось собрать данные в режиме реального времени с воздушного шара-шпиона, когда он пролетал над военными объектами США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Ранее неназванные высокопоставленные источники заявили, что китайский воздушный шар смог передать данные в Пекин в режиме реального времени, несмотря на усилия правительства США помешать ему.

В Пентагоне и Белом доме заявили журналистам, что не могут подтвердить эту версию. Пентагон заявил, что эксперты все еще анализируют обломки, собранные с воздушного шара после того, как он был сбит 4 февраля.

"Я не могу подтвердить, что в это время была передача в режиме реального времени с воздушного шара обратно в Китай", - сказала представитель Пентагона Сабрина Сингх.

Ранее сообщалось, что Китай при помощи своего воздушного шара смог собрать информацию с нескольких секретных военных объектов США, несмотря на попытки американцев препятствовать этому.

Напомним, ранее стало известно, что в начале февраля над территорией США обнаружили китайский воздушный шар. Спустя некоторое время американские власти решили сбить его, поскольку была угроза сбора секретной информации.

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