В Пентагоне не могут подтвердить отправку разведданных китайским воздушным шаром
В Пентагоне не могут подтвердить, что Китаю удалось собрать данные в режиме реального времени с воздушного шара-шпиона, когда он пролетал над военными объектами США.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Ранее неназванные высокопоставленные источники заявили, что китайский воздушный шар смог передать данные в Пекин в режиме реального времени, несмотря на усилия правительства США помешать ему.
В Пентагоне и Белом доме заявили журналистам, что не могут подтвердить эту версию. Пентагон заявил, что эксперты все еще анализируют обломки, собранные с воздушного шара после того, как он был сбит 4 февраля.
"Я не могу подтвердить, что в это время была передача в режиме реального времени с воздушного шара обратно в Китай", - сказала представитель Пентагона Сабрина Сингх.
Ранее сообщалось, что Китай при помощи своего воздушного шара смог собрать информацию с нескольких секретных военных объектов США, несмотря на попытки американцев препятствовать этому.
Напомним, ранее стало известно, что в начале февраля над территорией США обнаружили китайский воздушный шар. Спустя некоторое время американские власти решили сбить его, поскольку была угроза сбора секретной информации.
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