Китайский воздушный шар смог собрать разведданные с военных объектов США, - NBC
Китай при помощи своего воздушного шара смог собрать информацию с нескольких секретных военных объектов США, несмотря на попытки американцев препятствовать этому.
Как сообщает РБК-Украина, об этом NBC News рассказали неназванные американские чиновники.
По их словам, Китай мог управлять воздушным шаром, чтобы он совершил несколько пролетов над американскими военными базами и передал собранную информацию в Пекин в режиме реального времени.
Чиновники добавили, что собранная Китаем разведывательная информация в основном состояла из электронных сигналов, которые могут быть получены от систем вооружения или включать в себя сообщения от персонала базы, а не из изображений.
Они отмечают, что Китай мог собрать намного больше информации, если США не предприняли бы усилия для блокировки способности шаров улавливать вышеупомянутые электронные сигналы.
Также чиновники уточняют, что шар был оснащен механизмом самоуничтожения, но по неизвестной причине Китай не воспользовался такой возможностью.
Напомним, ранее стало известно, что в начале февраля над территорией США обнаружили китайский воздушный шар.
Американские власти решили сбить его, поскольку была угроза сбора секретной информации.
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