Российские дроны над Польшей

Как известно, 10 сентября около двух десятков российских ударных беспилотников нарушили воздушное пространство Польши. По словам премьера Дональда Туска, силам ПВО удалось сбить лишь четыре из них.

Туск обратил внимание, что значительная часть дронов прилетела с территории Беларуси.

Тем временем генсек НАТО Марк Рютте назвал успешным сбитие дронов РФ над Польшей.

В свою очередь канцлер Германии Фридрих Мерц считает, что противовоздушная оборона НАТО сработала не достаточно эффективно, чтобы предотвратить массовое нарушение границы.

В России же нелепо оправдали атаку дронов на Польшу, заявив, что якобы не намеревались наносить удары по объектам на территории страны.

В то же время в Москве так и не объяснили, как российские беспилотники оказались в польском воздушном пространстве.

Также появилась информация, что Польша после налета БпЛА обратилась к НАТО за дополнительными системами ПВО и защитой от беспилотников.

