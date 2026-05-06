ua en ru
Ср, 06 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Реформа ВСУ Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Китай отреагировал на инициативу Украины о прекращении огня с РФ

14:26 06.05.2026 Ср
2 мин
Пекин в очередной раз призвал страны к диалогу
aimg Татьяна Степанова
Китай отреагировал на инициативу Украины о прекращении огня с РФ Фото: спикер МИД КНР Линь Цзянь (Getty Images)
Выбирайте проверенное - добавьте РБК-Украина в любимые источники в Google

Китай поддерживает все усилия, направленные на прекращение боевых действий и создание условий для "политического урегулирования конфликта" между Украиной и Россией.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил спикер МИД Китая Линь Цзянь во время брифинга.

Читайте также: Россия сорвала режим прекращения огня, Украина определит дальнейшие действия, - Зеленский

"В вопросе украинского кризиса (так в Китае официально называют войну РФ против Украины - ред.) позиция Китая была и остается последовательной и четкой", - сказал Линь Цзянь.

Так китайский дипломат ответил на просьбу прокомментировать новое предложение Украины о прекращении огня с 6 мая.

"Китай призывает все стороны конфликта приложить максимальные усилия для создания условий политического урегулирования кризиса путем диалога и переговоров", - добавил спикер.

Перемирие Украины и России

Напомним, на прошлой неделе министерство обороны России заявило о приказе российского диктатора Владимира Путина о перемирии с Украиной 8-9 мая в честь "дня победы".

При этом РФ пригрозила, что если празднование сорвут атаками, по центру украинской столицы "будет нанесен массированный ракетный удар".

В ответ на такую инициативу президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина объявляет режим тишины с Россией с 00:00 6 мая.

Однако ночью и утром 6 мая россияне атаковали несколько городов Украины, чем нарушили режим "тишины". Также не прекращались боевые действия на фронте.

Зеленский заявил, что Россия сорвала режим прекращения огня. Украина определит дальнейшие действия по итогам вечерних докладов военных и разведки.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Китай Перемирие России и Украины Режим прекращения огня Война в Украине
Новости
Карпаты горят: в небе - самолет, к тушению присоединились местные (фото)
Карпаты горят: в небе - самолет, к тушению присоединились местные (фото)
Аналитика
15 лет за "нужный адрес". Репортаж из колонии, где сидят корректировщицы российских ракет
Юлия Акимова, Вероника Марченко 15 лет за "нужный адрес". Репортаж из колонии, где сидят корректировщицы российских ракет