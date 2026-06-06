Китай залишається ключовим постачальником оборонки: як його замінити

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "Китайський акцент. З чого роблять українські дрони та яких деталей не вистачає оборонці" .

Водночас останніми роками спостерігається також поступовий "географічний" перехід. Частина закупівель переходить у Євросоюз, Сполучені Штати, Тайвань і Південну Корею.

Так, поступово зростає й роль диверсифікації постачальників, коли один компонент має кілька альтернатив. Окрім того, з низки причин українські виробники все частіше будують гібридні ланцюги постачання, щоб уникнути критичної залежності від одного ринку. При цьому китайські компоненти часто є найдешевшими.

Оскільки Китай залишається найбільш доступним ринком за масштабом і швидкістю, мова йде не про його повну заміну, а про зменшення критичної залежності.

"Важливо чесно визнати, що Україна не єдина залежить від китайських компонентів. Китай давно перестав бути просто "фабрикою дешевих товарів". Сьогодні це ключовий виробничий гігант світу", - підкреслили у BlueBird Tech.

Так, від Китаю залежать виробництва значної частини планети. Просто для України ця залежність стала не економічним ризиком, а фактором бойової стійкості.

При цьому у XTI Engeneering зазначають, що їх основними партнерами є європейські виробники, адже вони вже довели свою надійність у тривалій експлуатації.

Компанія виробляє складну інженерну техніку невеликими серіями, а не масовий продукт, їй легше планувати закупівлі та підтримувати необхідний запас комплектуючих.