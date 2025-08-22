Китай, вероятно, не предоставит гарантии безопасности Украине: в СМИ объяснили причину

По мнению экспертов издания, Пекин не будет играть значительной роли в будущих обсуждениях гарантий безопасности для Украины.

"Любое новое соглашение о гарантиях безопасности должно предусматривать, как сделать положения по-настоящему работоспособными, чтобы избежать неэффективности, которая наблюдалась в Будапештском меморандуме 1994 года", - говорится в материале китайского издания.

Примером того, что Китай может присоединиться к мирным переговорам политически, но без взятых на себя обязательств, по мнению аналитиков, может служить Будапештский меморандум, подписанный в 1994 году Украиной, Беларусью и Казахстаном об отказе от унаследованного ими ядерного оружия в обмен на обязательства по гарантиям безопасности.

Китай не подписал Будапештский меморандум, но одобрил его правительственным заявлением, опубликованным в том же году.

Однако в основном тексте заявления, в котором меморандум прямо не упоминался, говорилось лишь, что "Китай безоговорочно не будет применять или угрожать применением ядерного оружия против государств, не обладающих ядерным оружием, или в зонах, свободных от ядерного оружия".