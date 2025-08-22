Китай, вероятно, не предоставит гарантии безопасности Украине: в СМИ объяснили причину

Китай, вероятно, не предоставит Украине гарантии безопасности несмотря на желание РФ из-за ограниченности ресурсов и нежелания создавать прецедент.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на South China Morning Post.
По мнению экспертов издания, Пекин не будет играть значительной роли в будущих обсуждениях гарантий безопасности для Украины.
"Любое новое соглашение о гарантиях безопасности должно предусматривать, как сделать положения по-настоящему работоспособными, чтобы избежать неэффективности, которая наблюдалась в Будапештском меморандуме 1994 года", - говорится в материале китайского издания.
Примером того, что Китай может присоединиться к мирным переговорам политически, но без взятых на себя обязательств, по мнению аналитиков, может служить Будапештский меморандум, подписанный в 1994 году Украиной, Беларусью и Казахстаном об отказе от унаследованного ими ядерного оружия в обмен на обязательства по гарантиям безопасности.
Китай не подписал Будапештский меморандум, но одобрил его правительственным заявлением, опубликованным в том же году.
Однако в основном тексте заявления, в котором меморандум прямо не упоминался, говорилось лишь, что "Китай безоговорочно не будет применять или угрожать применением ядерного оружия против государств, не обладающих ядерным оружием, или в зонах, свободных от ядерного оружия".
Напомним, что ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия "согласна" на гарантии безопасности для Украины, но при участии Китая.
Президент Украины Владимир Зеленский впоследствии отметил, что Украина не рассматривает Китай как возможного гаранта безопасности после войны, поскольку их могут давать только те страны, которые реально помогают.
При этом министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль подчеркнул, что Пекин является главным поставщиком в Россию так называемых товаров двойного назначения, которые могут применяться и в гражданской, и в военной сферах, а также крупнейшим потребителем российской нефти и газа.