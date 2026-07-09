Китай выдвинул России ультиматум из-за Украины: Зеленский раскрыл детали

Реакция Пекина на ядерную риторику РФ

По словам Зеленского, тема Китая стала одной из центральных во время его переговоров с Трампом на саммите – президент США и украинский президент обсудили роль Пекина в войне, его возможное участие и потенциальное влияние на ход конфликта.

Детали этой части разговора Зеленский попросил оставить между ним и Трампом.

В то же время, по его словам, несколько европейских лидеров на полях саммита сообщили о контактах с китайскими представителями.

Пекин очень жестко отреагировал на голоса у российских медиа о возможности применения ядерного оружия в ответ на удары ВСУ.

"Очень важно подчеркнуть, что не только европейцы, не только Америка, но и Китай. И мне кажется, что это впервые они очень четко и очень жестко отреагировали, – как сказали мне – в ультимативной форме, что не может быть даже мнений о применении ядерного оружия", – заявил Зеленский.

Три ключевые темы саммита

По словам президента, на саммите НАТО в Анкаре тремя наиболее активно обсуждаемыми темами стали Украина, Ближний Восток и Китай.

Зеленский добавил, что по вопросу роли Пекина в завершении войны в Украине "чуть-чуть изменилась ситуация" - европейские партнеры сообщили, что китайская сторона заняла заметно более жесткую позицию, чем раньше.

Напомним, на днях спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия готова применить ядерное оружие. Он также рассказал, в каком случае это может произойти.