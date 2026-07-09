Китай висунув Росії ультиматум через Україну: Зеленський розкрив деталі

Китай уперше жорстко і в ультимативній формі попередив Росію проти будь-яких думок про застосування ядерної зброї.
Про це заявив журналістам президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна.
За словами Зеленського, тема Китаю стала однією з центральних під час його переговорів з Трампом на саміті - президент США і український президент обговорили роль Пекіна у війні, його можливу участь і потенційний вплив на перебіг конфлікту.
Деталі цієї частини розмови Зеленський попросив залишити між ним і Трампом.
Водночас, за його словами, кілька європейських лідерів на полях саміту повідомили про власні контакти з китайськими представниками.
Пекін дуже жорстко відреагував на голоси в російських медіа щодо можливості застосування ядерної зброї у відповідь на удари ЗСУ.
"Дуже важливо підкреслити, що не тільки європейці, не тільки Америка, а й Китай. І мені здається, що це вперше вони дуже чітко і дуже жорстко відреагували, - як сказали мені - в ультимативній формі, що не може бути навіть думок про застосування ядерної зброї", - заявив Зеленський.
За словами президента, на саміті НАТО в Анкарі трьома найактивніше обговорюваними темами стали Україна, Близький Схід і Китай.
Зеленський додав, що з питання ролі Пекіна у завершенні війни в Україні "трішки змінилася ситуація" - європейські партнери повідомили, що китайська сторона зайняла помітно жорсткішу позицію, ніж раніше.
Нагадаємо, днями речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія готова застосувати ядерну зброю. Він також розповів, у якому випадку це може статися.
8 липня в Анкарі на полях саміту НАТО відбулася зустріч Зеленського з Трампом. Одним з ключових питань переговорів стало посилення української ППО і ліцензування виробництва Patriot.
Сам саміт ухвалив декларацію про виділення Україні 70 мільярдів євро військової допомоги у 2026 році з таким же обсягом у 2027-му.
За оцінкою Financial Times, Трамп в Анкарі несподівано змінив тон щодо України - європейські дипломати пояснили це стисло: "Трамп любить переможців".