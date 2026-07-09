В НАТО объяснили, что заставило Трампа резко "полюбить" Украину на саммите в Анкаре, - FT

Президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Анкаре неожиданно изменил тон по отношению к Украине. Европейские союзники расценили это как значительный сдвиг в пользу Киева.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Что сказал Трамп об Украине

Самым неожиданным моментом саммита, по оценке FT, стали теплые слова президента США по Украине во время встречи с Владимиром Зеленским. Это заметно контрастировало со взрывной встречей лидеров в Белом доме в феврале 2025 года, когда Трамп обвинил Зеленского в неблагодарности.

"Трудно поверить, правда, от Овального кабинета до сих пор... Я думаю, что у нас сложились очень хорошие отношения", - заявил Трамп Зеленскому в Анкаре.

Президент США также особо высказался о перспективах Украины.

"Это будет началом... И знаете, у страны (Украина) большое будущее", - добавил он.

Лицензия на Patriot

США предоставит Киеву лицензию на производство ракет-перехватчиков класса "земля – воздух" Patriot. FT называет это "чрезвычайно важной новой защитой" на фоне усиления бомбардировок Украины со стороны России.

Свою реакцию Трамп подал коротко.

"Это достаточно круто", – сказал президент США о решении.

Заместитель директора программы "Россия и Евразия" в Chatham House Арина Луцевич объяснила значение этого шага.

"Со временем серьезная угроза баллистических ракет со стороны России может быть нейтрализована, если Украине будут предоставлены лицензии на ракеты Patriot. Трамп может сделать этот шаг, чтобы изменить расчеты Путина о том, что он может бесконечно уничтожать Украину, и заставить его остановить войну. Именно доступ Украины к военному потенциалу США в большом масштабе на самом деле".

Почему Трамп изменил тон

Один из дипломатов НАТО объяснил изменение риторики Трампа в разговоре с FT коротко.

"Это относительно просто. Трамп любит победителей. И Украина недавно начала побеждать", - сказал он.

По словам Луцевич, президенту США предоставили свежую информацию о ходе войны.

"Трампа проинформировали, что Украина сейчас перехватывает инициативу в войне. Ему кажется, что Путин отказался от выгодного соглашения и теперь испытывает проблемы из-за превосходства Украины в технологии беспилотников средней и большой дальности", - отметила она.

Что это значит для Путина

Трамп заявил журналистам, что вечером в среду планирует разговор с Владимиром Путиным. По его словам, условия российского лидера по прекращению войны "меняются".

"Я думаю, что они, вероятно, становятся немного лучше относительно некоторых вещей, которые вам нравятся. Мы имеем большое давление на президента Путина. Я не думаю, что ему нравится то, что происходит... Я не думаю, что он в восторге от того, что происходит", - сказал Трамп, обращаясь к Зеленскому.

Реакция европейских лидеров

Чиновники, знакомые с обсуждениями лидеров, сообщили FT, что Трамп "четко" заявил об усилении поддержки США Украине и взвешивал дополнительные шаги, чтобы помочь Киеву на поле боя.

"Он был приличным и серьезным в (комнате)", – сказал один из них.

Канцлер Германии Фридрих Мерц после переговоров выразил удовлетворение настроением лидеров.

"Я был очень рад, что президент США Трамп сказал в своей заключительной речи, что 'в воздухе витает чувство любви'", - отметил Мерц.

Премьер Великобритании Кир Стармер также поддержал оценку Трампа по поводу духа саммита, назвав атмосферу единства определяющей для всей встречи.