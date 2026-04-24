В Евросоюзе начинают ограничивать импорт российского газа, - СМИ
С 25 апреля Европейский Союз запретит закупку российского сжиженного природного газа (СПГ) на спотовом рынке на фоне войны в Иране.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
По данным агентства, сейчас ЕС покрывает около 12% своих потребностей в газе за счет России, часть которого поступает по трубопроводам. Аналитики оценивают, что запрет на спотовые закупки может сократить поставки российского СПГ в Европу на 2,8-3,5 млн тонн в год.
Несмотря на войну на Ближнем Востоке и ограничения поставок через Ормузский пролив, директор по вопросам газа и СПГ в Европе компании Wood Mackenzie Том Марзек-Мансер не видит значительных рисков для поставок газа в ЕС.
Он отмечает, что странам придется наращивать импорт, чтобы заполнить газовые хранилища перед следующей зимой.
"Пока мы не видим значительного риска для поставок, но ситуация может измениться за несколько месяцев", - заявил эксперт.
В свою очередь аналитик компании Energy Aspects Том Пурди напомнил, что в случае обострения ситуации Еврокомиссия может объявить чрезвычайное положение и временно возобновить закупки российского газа на спотовом рынке. Впрочем, он не ожидает быстрого применения такого механизма.
По его словам, более серьезным испытанием станет 1 января 2027 года, когда прекратятся долгосрочные контракты на поставку российского СПГ.
В частности, крупные европейские энергокомпании, среди которых TotalEnergies SE, Naturgy Energy Group SA и SEFE Securing Energy for Europe GmbH, будут вынуждены расторгнуть соответствующие соглашения.
В то же время в Bloomberg отмечают, что запрет не приведет к полному исчезновению российского СПГ с мирового рынка.
Компания Новатэк уже заключила предварительное соглашение на поставку газа во Вьетнам, а часть объемов может быть перенаправлена в Турцию и Египет.
Напомним, в марте Испания приобрела рекордную партию российского газа из-за войны на Ближнем Востоке.
Кроме того, российский энергетический холдинг "Газпром" продолжает поставки сжиженного газа в Китай, несмотря на санкционные ограничения, введенные США 2025 года.
Также Европейский Союз готовится возобновить совместные закупки газа на уровне всего блока. Это ответ Брюсселя на нестабильность на Ближнем Востоке и угрозу энергетического кризиса.