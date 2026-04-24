В Евросоюзе начинают ограничивать импорт российского газа, - СМИ

14:01 24.04.2026 Пт
Аналитики уже подсчитали, на сколько упадет импорт
Ирина Глухова
В Евросоюзе начинают ограничивать импорт российского газа, - СМИ

С 25 апреля Европейский Союз запретит закупку российского сжиженного природного газа (СПГ) на спотовом рынке на фоне войны в Иране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Санкции - не помеха? Испания закупила рекордную в истории партию газа из РФ

По данным агентства, сейчас ЕС покрывает около 12% своих потребностей в газе за счет России, часть которого поступает по трубопроводам. Аналитики оценивают, что запрет на спотовые закупки может сократить поставки российского СПГ в Европу на 2,8-3,5 млн тонн в год.

Несмотря на войну на Ближнем Востоке и ограничения поставок через Ормузский пролив, директор по вопросам газа и СПГ в Европе компании Wood Mackenzie Том Марзек-Мансер не видит значительных рисков для поставок газа в ЕС.

Он отмечает, что странам придется наращивать импорт, чтобы заполнить газовые хранилища перед следующей зимой.

"Пока мы не видим значительного риска для поставок, но ситуация может измениться за несколько месяцев", - заявил эксперт.

В свою очередь аналитик компании Energy Aspects Том Пурди напомнил, что в случае обострения ситуации Еврокомиссия может объявить чрезвычайное положение и временно возобновить закупки российского газа на спотовом рынке. Впрочем, он не ожидает быстрого применения такого механизма.

По его словам, более серьезным испытанием станет 1 января 2027 года, когда прекратятся долгосрочные контракты на поставку российского СПГ.

В частности, крупные европейские энергокомпании, среди которых TotalEnergies SE, Naturgy Energy Group SA и SEFE Securing Energy for Europe GmbH, будут вынуждены расторгнуть соответствующие соглашения.

В то же время в Bloomberg отмечают, что запрет не приведет к полному исчезновению российского СПГ с мирового рынка.

Компания Новатэк уже заключила предварительное соглашение на поставку газа во Вьетнам, а часть объемов может быть перенаправлена в Турцию и Египет.

Напомним, в марте Испания приобрела рекордную партию российского газа из-за войны на Ближнем Востоке.

Кроме того, российский энергетический холдинг "Газпром" продолжает поставки сжиженного газа в Китай, несмотря на санкционные ограничения, введенные США 2025 года.

Также Европейский Союз готовится возобновить совместные закупки газа на уровне всего блока. Это ответ Брюсселя на нестабильность на Ближнем Востоке и угрозу энергетического кризиса.

Голод на позициях, отставки командиров: что известно о громком скандале в 14-й ОМБр
Доверие украинцев к полиции уничтожается из-за мобилизации: интервью с Иваном Выговским
Юлия Акимова, Ростислав Шаправский Доверие украинцев к полиции уничтожается из-за мобилизации: интервью с Иваном Выговским