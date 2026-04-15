Главная » Новости » В мире

Под санкциями, но с поставками: "Газпром" отправил новый груз СПГ в Китай

15:55 15.04.2026 Ср
2 мин
После санкций США в январе 2025 года экспорт газа почти остановился
aimg Анастасия Никончук
Под санкциями, но с поставками: "Газпром" отправил новый груз СПГ в Китай Фото: Газпром (GettyImages)

Российский энергетический холдинг "Газпром" продолжает поставки сжиженного газа в Китай, несмотря на санкционные ограничения, введенные США в 2025 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Reuters.

Читайте также: "Газпром" и "Роснефть" помогали вывозить украинских детей в РФ, - ЦПД

Поставки СПГ после паузы

Российская компания "Газпром" осуществила вторую поставку сжиженного природного газа в Китай с завода "Портовая", который находится под санкциями.

Речь идет о предприятии сравнительно небольшой мощности — около 1,5 млн тонн СПГ ежегодно.

Объект расположен на побережье Балтийского моря и начал работу осенью 2022 года.

Изначально поставки с этого завода ориентировались на Турцию и Грецию, однако со временем география экспорта расширилась. В перечень покупателей вошли Китай, Испания и Италия.

Влияние санкций США

После введения американских ограничений в январе 2025 года экспорт с "Портовой" был фактически остановлен.

Ограничения направлены на сокращение возможностей России по производству и продаже СПГ, а также на снижение доходов от энергетического сектора.

Тем не менее поставки постепенно возобновляются. Газовоз "Валера", ранее носивший название "Великий Новгород", загрузился на заводе 25 января и доставил топливо в китайский Бэйхай.

География поставок и новые маршруты

Этот рейс стал вторым после перерыва: первый груз был отправлен в Китай в декабре 2025 года.

Параллельно поставки в Бэйхай осуществляет и другой российский проект — "Арктик СПГ-2", также находящийся под санкциями.

До введения ограничений "Портовая" зимой отправляла в среднем два танкера в месяц.

Сейчас, помимо двух поставок в Китай, предприятие ежемесячно направляет один груз в Калининград.

Напоминаем, что НАК "Нафтогаз Украины" добилась окончательной победы в судебном споре с российским "Газпромом" по делу о взыскании задолженности на сумму 1,4 млрд долларов, связанной с обязательствами российской стороны.

Отметим, что российская компания "Газпром нефть" согласовала предварительные условия сделки по продаже контрольного пакета акций сербской нефтегазовой компании NIS венгерской группе MOL.

Российская Федерация Газпром Китай
Сырский назвал площадь освобожденной от россиян территории Украины за март
