ua en ru
Сб, 25 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Обмен пленными Графики отключения света Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Китай отправляет панд в США за неделю до запланированного визита Трампа

05:12 25.04.2026 Сб
2 мин
Как Пекин использует животных в политике?
Екатерина Коваль
Фото: Китай давно использует панд для дипломатии (Getty Images)

Китай отправляет двух панд в Соединенные Штаты накануне запланированной встречи президента Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином в середине мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Читайте также: Перед переговорами с Ираном США "ударили" санкциями по Китаю

Кто едет в США

Зоопарк Атланты объявил в четверг, что самец по имени Ping Ping и самка Fu Shuang будут переданы в рамках соглашения, заключенного с Китайской ассоциацией охраны дикой природы.

Новое соглашение заменяет предыдущее, срок действия которого истек в 2024 году. Сроки прибытия животных пока не разглашаются.

"Панд-дипломатия"

Китай использует передачу панд в зоопарки по всему миру как инструмент "панд-дипломатии".

Такая практика позволяет Пекину вознаграждать дружественные страны или наказывать те, чье поведение считает неприемлемым.

Предыдущий опыт США и Японии

В 2024 году Китай уже посылал двух панд в Вашингтон после почти годового отсутствия животных в Национальном зоопарке.

Тогда нежелание продлевать соглашение вызвало предположение о политических причинах, хотя официально обе стороны это отрицали.

В январе 2026 года Китай забрал последних двух панд из Японии, фактически приостановив программу, которая символизировала дружбу между странами с 1972 года.

Это произошло на фоне спора из-за заявления премьер-министра Японии Санаэ Такаичи о возможности отправки войск в случае попытки Китая захватить Тайвань силой.

Напомним, отношения между США и Китаем остаются напряженными из-за ряда факторов. В частности, Китай выразил обеспокоенность относительно "принудительного задержания" США грузового судна под иранским флагом.

Дональд Трамп, в свою очередь, пригрозил Пекину введением 50% пошлин, если Китай будет передавать оружие Ирану. Также напряжение вызывают сигналы Китая о частичном восстановлении связей с Тайванем (прямые авиарейсы, импорт продукции), что произошло после визита делегации.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
