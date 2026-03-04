Китай резко ответил на угрозы Трампа наказать Испанию из-за Ирана
Китай отреагировал на угрозу президента США Дональда Трампа прекратить торговлю с Испанией. Пекин заявил, что "торговля не должна превращаться в инструмент давления".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление китайского МИДа.
Пресс-секретарь МИД КНР Мао Нин во время брифинга прокомментировала намерение Трампа разорвать торговые связи с Испанией из-за ее отказа предоставить свои авиабазы для нанесения ударов по Ирану.
"Международная торговля не должна превращаться в инструмент давления или оружие для политического принуждения одних стран выполнять требования других", - подчеркнула она.
Что предшествовало
Напомним, Испания отказалась поддерживать операцию США против Ирана, поэтому Соединенным Штатам пришлось вывозить свои самолеты с испанских баз.
Министр обороны Испании Маргарита Роблес рассказала, что США вывезли с военных баз в Морон-де-ла-Фронтера (Севилья) и Рота (Кадис) около 12 заправочных самолетов KC-135, которые предназначались для дозаправки истребителей в воздухе.
Она сказала, что соглашение о сотрудничестве с США, которое предусматривает присутствие американских войск на военных базах в Испании, "должно действовать в рамках международного права". По словам Роблес, сейчас происходят "односторонние действия без поддержки многосторонней организации, такой как ООН, НАТО или ЕС".
В ответ на решение Испании Трамп заявил, что приказал главе Минфина США Скотту Бессенту прекратить все отношения с Испанией. Американский президент подчеркнул, что "Испания была ужасной".
Позиция Испании относительно Ирана
РБК-Украина ранее писало, что министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил об отказе его страны поддерживать операцию США и Израиля против Ирана. Он отметил, что односторонние военные шаги вне Устава ООН лишь усиливают "спираль насилия" и не имеют четкой стратегической цели.
Отметим, в 2025 году Испания отказывалась от требований США увеличить оборонные расходы стран НАТО до 5% ВВП. В стране заявили, что будущее континента должно основываться не на милитаризации, а на единстве и соблюдении международного права.