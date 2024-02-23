Китай использует частную компанию для хакерских атак на граждан и иностранные государства, - FT

Власти Китая обратились к частной компании, чтобы совершить хакерские атаки на множество иностранных правительств и организаций, а также шпионить за собственными гражданами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Об этом стало известно в результате утечки большого количества данных. Обнародованный в сети кэш документов, включающий скриншоты, таблицы цен и внутренние сообщения, в значительной степени раскрывает внутреннюю работу Shanghai Anxun Information Technology, также известной как I-Soon, и услуги, которые компания предоставляет органам государственной безопасности Китая.

Файлы свидетельствуют о том, что сотрудники группы извлекали самые разные материалы - от медицинских записей в тайваньской больнице во время пандемии коронавируса до записей звонков казахстанских операторов связи. Они свидетельствуют о том, что группа проникла в кибер-инфраструктуру и собирала данные правительственных ведомств в таких странах, как Малайзия, Таиланд и Монголия.

Два человека, близких к Shanghai Anxun, подтвердили, что документы исходят от компании, хотя один из них сказал, что некоторые заявления о ее возможностях были преувеличены.

В архивных версиях сайта Anxun говорилось, что у компании есть офисы в пяти китайских городах, которые занимаются предоставлением "решений в области общественной безопасности" и "укреплением нашей страны". Эксперты компании специализировались на продвинутых "кибератаках и защите", опираясь на многолетний опыт работы в "реальных проектах по кибератакам и защите", говорилось на сайте.

"У нас есть все основания полагать, что это подлинные данные подрядчика, поддерживающего глобальные и внутренние операции по кибершпионажу из Китая", - заявил Джон Хультквист, главный аналитик Mandiant Intelligence, входящей в состав Google Cloud.

Хультквист предположил, что утечка, которая была опубликована на GitHub, онлайн-платформе для создания баз данных и программного обеспечения Microsoft, могла произойти от конкурирующей разведслужбы, недовольного инсайдера в Shanghai Anxun или даже другого китайского подрядчика по кибербезопасности.

"Мы редко получаем такой свободный доступ к внутренней работе какой-либо разведки", - сказал он.

Сотрудничество стран для противостояния Китаю

США, Южная Корея и Япония в прошлом году вышли на новый уровень сотрудничества на фоне угроз КНДР и Китая. Так, в августе состоялся саммит трех стран в Вашингтоне, где стороны договорились усилить сотрудничество в сфере безопасности.

Также стороны начали проводить трехсторонние учения, как это было в апреле прошлого года. А в октябре страны впервые в истории провели трехсторонние воздушные учения вблизи Корейского полуострова.

Помимо этого глава Индо-Тихоокеанского командования США адмирал Джон К. Акилино очень обеспокоен усилением совместных военных действий Китая и России в регионе.

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