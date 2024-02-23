Китай використовує приватну компанію для хакерських атак на громадян та іноземні держави, - FT

Влада Китаю звернулася до приватної компанії, щоб здійснити атаки хакерів на безліч іноземних урядів і організацій, а також шпигувати за власними громадянами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

Про це стало відомо внаслідок витоку великої кількості даних. Оприлюднений у мережі кеш документів, що включає скріншоти, таблиці цін і внутрішні повідомлення, значною мірою розкриває внутрішню роботу Shanghai Anxun Information Technology, також відомої як I-Soon, і послуги, які компанія надає органам державної безпеки Китаю.

Файли свідчать про те, що співробітники групи витягували найрізноманітніші матеріали - від медичних записів у тайванській лікарні під час пандемії коронавірусу до записів дзвінків казахстанських операторів зв'язку. Вони свідчать про те, що група проникла в кібер-інфраструктуру і збирала дані урядових відомств у таких країнах, як Малайзія, Таїланд і Монголія.

Двоє людей, близьких до Shanghai Anxun, підтвердили, що документи походять від компанії, хоча один із них сказав, що деякі заяви про її можливості були перебільшені.

В архівних версіях сайту Anxun йшлося про те, що в компанії є офіси в п'яти китайських містах, які займаються наданням "рішень у сфері громадської безпеки" і "зміцненням нашої країни". Експерти компанії спеціалізувалися на просунутих "кібератаках і захисті", спираючись на багаторічний досвід роботи в "реальних проєктах із кібератак і захисту", йшлося на сайті.

"У нас є всі підстави вважати, що це справжні дані підрядника, який підтримує глобальні та внутрішні операції з кібершпигунства з Китаю", - заявив Джон Хультквіст, головний аналітик Mandiant Intelligence, що входить до складу Google Cloud.

Хультквіст припустив, що витік, який було опубліковано на GitHub, онлайн-платформі для створення баз даних і програмного забезпечення Microsoft, міг статися від конкуруючої розвідслужби, незадоволеного інсайдера в Shanghai Anxun або навіть іншого китайського підрядника з кібербезпеки.

"Ми рідко отримуємо такий вільний доступ до внутрішньої роботи будь-якої розвідки", - сказав він.

Співпраця країн для протистояння Китаю

США, Південна Корея та Японія минулого року вийшли на новий рівень співпраці на тлі загроз КНДР та Китаю. Так, у серпні відбувся саміт трьох країн у Вашингтоні, де сторони домовились посилити співпрацю у сфері безпеки.

Також сторони почали проводити тристоронні навчання, як це було у квітні минулого року. А у жовтні країни вперше в історії провели тристоронні повітряні навчання поблизу Корейського півострова.

Крім цього, глава Індо-Тихоокеанського командування США адмірал Джон К. Акіліно дуже стурбований посиленням спільних військових дій Китаю і Росії в регіоні.

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