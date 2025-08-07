Китай не исключение? Трамп готов ввести гораздо больше вторичных санкций
Президент США Дональд Трамп не исключил введения вторичных санкций против Китайской Народной Республики.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию Белого дома.
Журналист спросил президента, имеет ли он планы по введению дополнительных пошлин на товары из Китая, как это было сделано в отношении Индии.
"Это может произойти, я не знаю, я пока не могу вам сказать. Мы сделали это с Индией, мы сделаем это, наверное, с парой других стран, одной из них может быть Китай", - сказал Трамп.
Пошлины США против Индии
6 августа Трамп подписал указ о введении дополнительных 25% пошлин против Индии. Причиной стали коммерческие связи азиатской страны с Россией.
Указ вступит в силу через 21 день, его условия могут быть изменены.
Ранее министр нефти Индии Хардип Сингх Пури не исключил отказа от российской нефти в случае введения США вторичных пошлин.
Подробнее о том, сможет ли такое решение заставить Индию прекратить импорт российской нефти, - читайте в авторском материале РБК-Украина.
Кроме того, Трамп не исключил введение 25% пошлин в отношении других стран, которые закупают российскую нефть.