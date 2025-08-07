ua en ru
Чт, 07 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Дональд Трамп Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Китай не исключение? Трамп готов ввести гораздо больше вторичных санкций

Четверг 07 августа 2025 01:13
UA EN RU
Китай не исключение? Трамп готов ввести гораздо больше вторичных санкций Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Президент США Дональд Трамп не исключил введения вторичных санкций против Китайской Народной Республики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию Белого дома.

Журналист спросил президента, имеет ли он планы по введению дополнительных пошлин на товары из Китая, как это было сделано в отношении Индии.

"Это может произойти, я не знаю, я пока не могу вам сказать. Мы сделали это с Индией, мы сделаем это, наверное, с парой других стран, одной из них может быть Китай", - сказал Трамп.

Пошлины США против Индии

6 августа Трамп подписал указ о введении дополнительных 25% пошлин против Индии. Причиной стали коммерческие связи азиатской страны с Россией.

Указ вступит в силу через 21 день, его условия могут быть изменены.

Ранее министр нефти Индии Хардип Сингх Пури не исключил отказа от российской нефти в случае введения США вторичных пошлин.

Подробнее о том, сможет ли такое решение заставить Индию прекратить импорт российской нефти, - читайте в авторском материале РБК-Украина.

Кроме того, Трамп не исключил введение 25% пошлин в отношении других стран, которые закупают российскую нефть.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Китай Дональд Трамп
Новости
Трамп сделал заявление о встрече Уиткоффа с Путиным
Трамп сделал заявление о встрече Уиткоффа с Путиным
Аналитика
После Украины – Балтия? Готов ли Путин к войне с Западом и как ответит НАТО
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия После Украины – Балтия? Готов ли Путин к войне с Западом и как ответит НАТО