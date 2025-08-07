Китай не исключение? Трамп готов ввести гораздо больше вторичных санкций

Журналист спросил президента, имеет ли он планы по введению дополнительных пошлин на товары из Китая, как это было сделано в отношении Индии.

"Это может произойти, я не знаю, я пока не могу вам сказать. Мы сделали это с Индией, мы сделаем это, наверное, с парой других стран, одной из них может быть Китай", - сказал Трамп.