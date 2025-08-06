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Трамп может наказать не только Индию: под угрозой и другие покупатели нефти РФ

Среда 06 августа 2025 17:46
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Трамп может наказать не только Индию: под угрозой и другие покупатели нефти РФ Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент США Дональд Трамп может распространить 25% пошлины против Индии и на другие страны. Речь о покупателях российской нефти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ американского лидера.

Согласно указу Трампа о пошлинах против Индии, Госдепартамент США, Минфин, Министерство торговли и другие ведомства могут отслеживать те страны, которые покупают нефть у России.

В таких случаях вышеперечисленные ведомства могут рекомендовать "расширение санкций".

Пошлины против Индии

Напомним, последнюю неделю президент США Дональд Трамп резко критиковал Индию за ее торговлю с Россией, а также за "самые жесткие и неприятные нетарифные торговые барьеры среди всех стран".

В частности, как подчеркивал американский лидер, Индия является одним из крупнейших покупателей российской нефти. Это происходит в то время, когда Россия не хочет прекращать убийства в Украине.

На этом фоне Трамп пригрозил ввести существенные пошлины против Индии.

Уже сегодня, 6 августа, американский лидер подписал указ, который предусматривает дополнительные 25% пошлины против Индии.

К слову, ранее Трамп угрожал ввести против торговых партнеров России 100% пошлины, если Москва не пойдет на перемирие с Украиной до 8 августа.

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Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Индия Дональд Трамп Война в Украине
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