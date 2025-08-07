Китай не виключення? Трамп готовий запровадити набагато більше вторинних санкцій

Журналіст запитав президента, чи має він плани щодо введення додаткових мит на товари з Китаю, як це було зроблено щодо Індії.

"Це може статися, я не знаю, я поки не можу вам сказати. Ми зробили це з Індією, ми зробимо це, напевно, з парою інших країн, однією з них може бути Китай", - сказав Трамп.