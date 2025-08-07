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Китай не виключення? Трамп готовий запровадити набагато більше вторинних санкцій

Четвер 07 серпня 2025 01:13
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Китай не виключення? Трамп готовий запровадити набагато більше вторинних санкцій Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Президент США Дональд Трамп не виключив запровадження вторинних санкцій проти Китайської Народної Республіки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію Білого дому.

Журналіст запитав президента, чи має він плани щодо введення додаткових мит на товари з Китаю, як це було зроблено щодо Індії.

"Це може статися, я не знаю, я поки не можу вам сказати. Ми зробили це з Індією, ми зробимо це, напевно, з парою інших країн, однією з них може бути Китай", - сказав Трамп.

Мита США проти Індії

6 серпня Трамп підписав указ про запровадження додаткових 25% мит проти Індії. Причиною стали комерційні зв'язки азіатської країни з Росією.

Указ набуде чинності через 21 день, його умови можуть бути змінені.

Раніше міністр нафти Індії Хардіп Сінгх Пурі не виключив відмови від російської нафти у випадку запровадження США вторинних мит.

Детальніше про те, чи зможе таке рішення змусити Індію припинити імпорт російської нафти, - читайте в авторському матеріалі РБК-Україна.

Крім того, Трамп не виключив введення 25% мит щодо інших країн, які закуповують російську нафту.

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