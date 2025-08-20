Китай стремительно наращивает ядерные силы на фоне планов по Тайваню, - Reuters

Китай значительно ускорил темпы модернизации и расширения своего ядерного арсенала. Пекин разворачивает наиболее масштабное наращивание стратегических возможностей за последние десятилетия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Командующий Стратегического командования США генерал Энтони Коттон в марте заявил Конгрессу, что директива лидера КНР Си Цзиньпина подготовить армию к возможному силовому захвату Тайваня до 2027 года непосредственно стимулирует развитие ядерных сил, пригодных для запуска с суши, моря и воздуха.

Несмотря на официальную политику "неиспользования ядерного оружия первыми", в Пентагоне считают, что стратегия КНР может предусматривать применение ядерных ударов в случае угрозы ее командным центрам или критической инфраструктуре, а также в случае возможного поражения китайских войск в войне за Тайвань.

В Министерстве обороны Китая эти обвинения отвергают, подчеркивая, что страна придерживается исключительно оборонительной ядерной стратегии и осуждает "попытки раздувать миф о китайской ядерной угрозе".

По данным "Бюллетеня атомных ученых", Китай уже накопил около 600 боеголовок и строит более 350 новых ракетных шахт и базы для мобильных пусковых установок.

При этом значительная часть арсенала предназначена для ракет малой дальности, ориентированных на региональные цели.

В ежегодном отчете Пентагона говорится, что к 2030 году Народно-освободительная армия Китая может иметь более 1000 оперативных ядерных боеголовок, от маломощных высокоточных средств до межконтинентальных баллистических ракет с мегатонным зарядом.