Тайвань зафиксировал почти 60 самолетов и 10 кораблей Китая вблизи острова

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Тайваня в X (Twitter).

По состоянию на 6:00 8 августа тайваньские военные обнаружили 57 самолетов, шесть судов и четыре корабля ВМС и Береговой охраны Китая, которые оперировали вокруг Тайваня.

Как отмечается, 38 китайских воздушных судов, среди которых истребители, бомбардировщики, самолеты поддержки и беспилотники, пересекли срединную линию Тайваньского пролива - неофициальную границу между материком и островом.

Воздушные средства вошли в северную, центральную, юго-западную и восточную зоны ПВО Тайваня, опасно приблизившись к острову со всех сторон.

В Минобороны Тайваня добавили, что нарушения китайскими военными воздушного пространства или вхождения в прилегающие к острову морские районы не было.