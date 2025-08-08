ua en ru
Пт, 08 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Дональд Трамп Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Тайвань зафиксировал почти 60 самолетов и 10 кораблей Китая вблизи острова

Тайвань, Пятница 08 августа 2025 11:03
UA EN RU
Тайвань зафиксировал почти 60 самолетов и 10 кораблей Китая вблизи острова Фото: Тайвань зафиксировал самолеты и корабли Китая (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Тайвань зафиксировал всплеск активности армии Китая. Возле острова заметили 57 самолетов и 10 кораблей Народно-освободительная армия Китая (НОАК).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Тайваня в X (Twitter).

По состоянию на 6:00 8 августа тайваньские военные обнаружили 57 самолетов, шесть судов и четыре корабля ВМС и Береговой охраны Китая, которые оперировали вокруг Тайваня.

Как отмечается, 38 китайских воздушных судов, среди которых истребители, бомбардировщики, самолеты поддержки и беспилотники, пересекли срединную линию Тайваньского пролива - неофициальную границу между материком и островом.

Воздушные средства вошли в северную, центральную, юго-западную и восточную зоны ПВО Тайваня, опасно приблизившись к острову со всех сторон.

В Минобороны Тайваня добавили, что нарушения китайскими военными воздушного пространства или вхождения в прилегающие к острову морские районы не было.

Что известно о конфликте между Китаем и Тайванем

Китай считает Тайвань частью своей территории и не признает независимость его правительства, называя его сепаратистским. Но Тайвань настаивает, что является суверенным государством с собственной политической системой.

Пекин регулярно проводит военные учения в районе Тайваньского пролива, имитируя блокаду острова и возможные сценарии вторжения.

Кроме того, власти Китая неоднократно заявляли, что не исключают применения силы для "воссоединения" с Тайванем.

Читайте РБК-Украина в Google News
Китай Тайвань
Новости
Есть попадания в Шостке, разрушения по области: что известно о ночном ударе РФ по Сумской области
Есть попадания в Шостке, разрушения по области: что известно о ночном ударе РФ по Сумской области
Аналитика
"Мы идем по лезвию": Андрей Пышный об инфляции, курсе доллара и рисках для экономики
Ростислав Шаправскийглавный редактор РБК-Украина "Мы идем по лезвию": Андрей Пышный об инфляции, курсе доллара и рисках для экономики