Китай вважає втручанням у його справи закон США про Тайвань

Новий американський закон "Про поїздки на Тайвань" є втручанням у внутрішні справи Китаю, заявив офіційний представник Міноборони країни У Цянь. Його заяву розміщено на сайті оборонного відомства.

"Тайвань є частиною Китаю, а тайванське питання - це суто внутрішні справи Китаю. Хоча відповідні положення закону не є юридично обов'язковими, це є серйозним порушенням принципу "одного Китаю" і положень трьох спільних американо-китайських комюніке. Це втручання у внутрішні справи Китаю. Воно завдає шкоди атмосфері розвитку відносин між двома країнами і двома озброєними силами", - зазначив У Цянь.

Повідомляється, що в зв'язку з цим Міноборони Китаю зажадало від США відмовитися від виконання на практиці ухваленого закону.

"Припинити офіційні контакти між США і Тайванем, припинити військові зв'язки США й Тайваню і припинити продаж зброї на Тайвань, щоб запобігти завданню значної шкоди військовим відносинам між Китаєм і США, миру і стабільності в Тайванській протоці", - йдеться в заяві.

Посольство Китаю в США також заявило протест і "глибоке незадоволення" в зв'язку з новим американським законом. Диппредставництво закликало американську владу "призупинити будь-які офіційні зв'язки з Тайванем, а також відмовитися від поліпшення відносин із Тайбеєм у будь-якій істотній формі".

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп 16 березня підписав закон "Про поїздки на Тайвань", згідно з яким відтепер дві сторони знову можуть офіційно посилати один до одного чиновників вищого рангу.