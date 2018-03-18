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Китай считает вмешательством в его дела закон США о Тайване

НовостиПолитика    18.03.2018 - 12:39
Фото: флаги Китая и Тайваня
Фото: флаги Китая и Тайваня

Минобороны КНР потребовало от США отказаться от выполнения на практике принятого закона

Новый американский закон "О поездках на Тайвань" является вмешательством во внутренние дела Китая, заявил официальный представитель Минобороны страны У Цянь. Его заявление размещено на сайте оборонного ведомства.

"Тайвань является частью Китая, а тайванский вопрос - это сугубо внутренние дела Китая. Хотя соответствующие положения закона не являются юридически обязательными, это является серьезным нарушением принципа "одного Китая" и положений трех совместных американо-китайских коммюнике. Это вмешательство во внутренние дела Китая. Оно наносит вред атмосфере развития отношений между двумя странами и двумя вооруженными силами", - отметил У Цянь.

Сообщается, что в связи с этим Минобороны Китая потребовало от США отказаться от выполнения на практике принятого закона.

"Прекратить официальные контакты между США и Тайванем, прекратить военные связи США и Тайваня и прекратить продажу оружия на Тайвань, чтобы избежать серйозного ущерба военным отношениям между Китаем и США, миру и стабильности в Тайванском проливе", - говорится в заявлении.

Посольство Китая в США также заявило протест и "глубокое неудовлетворение" в связи с новым американским законом. Диппредставительство призвало американскую власть "приостановить любые официальные связи с Тайванем, а также отказаться от улучшения отношений с Тайбэем в любой существенной форме".

Напомним, президент США Дональд Трамп 16 марта подписал закон "О поездках на Тайвань", согласно которому отныне две стороны вновь могут официально посылать друг к другу чиновников высшего ранга.

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Теги: Китай, визит, Дональд Трамп, Тайвань
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