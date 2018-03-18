Китай считает вмешательством в его дела закон США о Тайване

Новый американский закон "О поездках на Тайвань" является вмешательством во внутренние дела Китая, заявил официальный представитель Минобороны страны У Цянь. Его заявление размещено на сайте оборонного ведомства.

"Тайвань является частью Китая, а тайванский вопрос - это сугубо внутренние дела Китая. Хотя соответствующие положения закона не являются юридически обязательными, это является серьезным нарушением принципа "одного Китая" и положений трех совместных американо-китайских коммюнике. Это вмешательство во внутренние дела Китая. Оно наносит вред атмосфере развития отношений между двумя странами и двумя вооруженными силами", - отметил У Цянь.

Сообщается, что в связи с этим Минобороны Китая потребовало от США отказаться от выполнения на практике принятого закона.

"Прекратить официальные контакты между США и Тайванем, прекратить военные связи США и Тайваня и прекратить продажу оружия на Тайвань, чтобы избежать серйозного ущерба военным отношениям между Китаем и США, миру и стабильности в Тайванском проливе", - говорится в заявлении.

Посольство Китая в США также заявило протест и "глубокое неудовлетворение" в связи с новым американским законом. Диппредставительство призвало американскую власть "приостановить любые официальные связи с Тайванем, а также отказаться от улучшения отношений с Тайбэем в любой существенной форме".

Напомним, президент США Дональд Трамп 16 марта подписал закон "О поездках на Тайвань", согласно которому отныне две стороны вновь могут официально посылать друг к другу чиновников высшего ранга.