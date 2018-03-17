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Трамп підписав закон про контакти з Тайванем

НовиниПолітика    17.03.2018 - 04:28
Фото: Дональд Трамп (facebook.com/POTUS)
Фото: Дональд Трамп (facebook.com/POTUS)

Китай виступає проти нового закону і закликає США дотримуватися політики "одного Китаю"

Президент США Дональд Трамп схвалив закон, який дасть змогу офіційним особам США здійснювати поїздки на Тайвань для зустрічей з тайванськими лідерами. Про це повідомляє "Голос Америки".

У Білому домі пояснили, що закон набув чинності в суботу навіть без його формального схвалення президентом.

Як зазначає видання, такий крок може ускладнити відносини між США і Китаєм.

Так, у п'ятницю представник Міністерства закордонних справ КНР заявив, що Пекін виступає проти цього закону, закликав США дотримуватися політики "одного Китаю" і припинити офіційні контакти з Тайванем.

Сполучені Штати не будуть підтримувати дипломатичних відносин з Тайванем, але, згідно з законом, надаватимуть йому підтримку в сфері оборони.

Нагадаємо, у Китаї заявили, що не терпітимуть жодних сепаратистських схем для незалежності Тайваню і будуть захищати свою територіальну цілісність з метою "возз'єднання" з островом, який вважають своєю священною територією.

 

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Теги: Китай, Дональд Трамп, Тайвань
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