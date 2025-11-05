Пекин временно снял дополнительные тарифы на американские товары

Китай объявил о приостановке действия дополнительных 24% пошлин на американские товары сроком на один год. При этом базовое 10% тарифное ограничение останется в силе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию информационного агентства Reuters.

Решение о приостановке пошлин принято после встречи председателя КНР Си Цзиньпина с президентом США Дональдом Трампом, состоявшейся на прошлой неделе.

Решение тарифной комиссии

Как сообщила тарифная комиссия Государственного совета Китая, временная отмена дополнительных сборов начнет действовать с 10 ноября.

Такой шаг рассматривается как попытка стабилизировать торговые отношения между двумя крупнейшими экономиками мира после нескольких лет тарифного противостояния.

Смягчение пошлин на сельхозпродукцию

Одновременно Пекин сообщил об отмене части пошлин на американские сельскохозяйственные товары — до 15%.

Этот шаг особенно важен для внутреннего продовольственного рынка Китая, поскольку США остаются одним из крупнейших поставщиков сои, кукурузы и мяса.

Эксперты отмечают, что смягчение тарифной политики может стать сигналом к постепенному восстановлению торгового диалога и снижению напряженности в отношениях двух стран.

Контекст соглашений

Переговоры между Пекином и Вашингтоном проходят на фоне стремления обеих сторон сохранить экономический баланс и обеспечить доступ к ключевым категориям товаров.

Приостановка части тарифов рассматривается как компромиссное решение, которое позволит странам вернуться к конструктивным переговорам и избежать дальнейшей эскалации торгового конфликта.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп сообщил о решении уменьшить пошлины на китайские товары на 10%, в результате чего общий уровень американских тарифов составит 47%, что рассматривается как шаг к частичному смягчению торгового давления между Вашингтоном и Пекином.