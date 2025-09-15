Китай пригрозил ответить, если страны НАТО введут пошлины на российскую нефть
Китай пригрозил ввести решительные ответные меры, если страны НАТО под давлением США попытаются ввести пошлины из-за закупок российской нефти.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера министерства иностранных дел Китая Линь Цзяня.
По словам представителя, с первого дня кризиса Пекин занимает объективную и беспристрастную позицию, настаивая на продвижении мирных переговоров.
"Мы решительно выступаем против того, чтобы некоторые стороны направляли этот вопрос на Китай, и мы решительно выступаем против введения незаконных односторонних санкций и долгосрочной юрисдикции в отношении Китая", - подчеркнул он.
Линь Цзянь пригрозил, что в случае нарушения законных прав и интересов КНР Пекин будет принимать решительные контрмеры и твердо защищать свой суверенитет, безопасность и интересы развития.
Торговые пошлины
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о планах ввести 100% тарифы против торговых партнеров России, подчеркнув, что ранее никогда этого не делал, но теперь намерен действовать активно.
Он призвал Китай и Индию прекратить покупку российской нефти, чтобы ограничить финансирование войны против Украины
Тем временем сам Трамп не спешит вводить новые ограничения против Китая, ссылаясь на активную фазу торговых переговоров между странами.
Bloomberg сообщает, что США и Китай пытаются избежать новой экономической войны, однако полностью устранить этот риск пока не удалось.