Китай пригрозил ответить, если страны НАТО введут пошлины на российскую нефть

Китай пригрозил ввести решительные ответные меры, если страны НАТО под давлением США попытаются ввести пошлины из-за закупок российской нефти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера министерства иностранных дел Китая Линь Цзяня.

По словам представителя, с первого дня кризиса Пекин занимает объективную и беспристрастную позицию, настаивая на продвижении мирных переговоров. "Мы решительно выступаем против того, чтобы некоторые стороны направляли этот вопрос на Китай, и мы решительно выступаем против введения незаконных односторонних санкций и долгосрочной юрисдикции в отношении Китая", - подчеркнул он. Линь Цзянь пригрозил, что в случае нарушения законных прав и интересов КНР Пекин будет принимать решительные контрмеры и твердо защищать свой суверенитет, безопасность и интересы развития.