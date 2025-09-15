ua en ru
Пн, 15 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Китай пригрозив відповісти, якщо країни НАТО введуть мита на російську нафту

Понеділок 15 вересня 2025 11:17
UA EN RU
Китай пригрозив відповісти, якщо країни НАТО введуть мита на російську нафту Фото: речник МЗС КНР Лінь Цзянь (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Китай пригрозив ввести рішучі заходи у відповідь, якщо країни НАТО під тиском США спробують запровадити мита через закупівлі російської нафти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника міністерства закордонних справ Китаю Лінь Цзяня.

За словами речника, з першого дня кризи Пекін займає об’єктивну та неупереджену позицію, наполягаючи на просуванні мирних переговорів.

"Ми рішуче виступаємо проти того, щоб деякі сторони спрямовували це питання на Китай, і ми рішуче виступаємо проти запровадження незаконних односторонніх санкцій та довгострокової юрисдикції щодо Китаю", - підкреслив він.

Лінь Цзянь пригрозив, що у разі порушення законних прав та інтересів КНР Пекін вживатиме рішучих контрзаходів і твердо захищатиме свій суверенітет, безпеку та інтереси розвитку.

Нагадаємо, адміністрація президента США Дональда Трампа не виключає запровадження вторинних санкцій проти РФ у вигляді 100% мит для Індії, Китаю і Туреччини, щоб змусити ці країни припинити закупівлю російської нафти та схилити російського диктатора Володимира Путіна до завершення війни з Україною.

Тим часом сам Трамп не поспішає вводити нові обмеження проти Китаю, посилаючись на активну фазу торговельних переговорів між країнами.

Читайте РБК-Україна в Google News
Євросоюз Китай
Новини
На фронті зафіксовані перебої в роботі супутникового інтернету Starlink
На фронті зафіксовані перебої в роботі супутникового інтернету Starlink
Аналітика
Російські маневри на тлі війни: чи загрожують Україні та Європі навчання "Захід-2025"
Роман Коткореспондент РБК-Україна Російські маневри на тлі війни: чи загрожують Україні та Європі навчання "Захід-2025"