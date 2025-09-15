Китай пригрозив відповісти, якщо країни НАТО введуть мита на російську нафту
Китай пригрозив ввести рішучі заходи у відповідь, якщо країни НАТО під тиском США спробують запровадити мита через закупівлі російської нафти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника міністерства закордонних справ Китаю Лінь Цзяня.
За словами речника, з першого дня кризи Пекін займає об’єктивну та неупереджену позицію, наполягаючи на просуванні мирних переговорів.
"Ми рішуче виступаємо проти того, щоб деякі сторони спрямовували це питання на Китай, і ми рішуче виступаємо проти запровадження незаконних односторонніх санкцій та довгострокової юрисдикції щодо Китаю", - підкреслив він.
Лінь Цзянь пригрозив, що у разі порушення законних прав та інтересів КНР Пекін вживатиме рішучих контрзаходів і твердо захищатиме свій суверенітет, безпеку та інтереси розвитку.
Нагадаємо, адміністрація президента США Дональда Трампа не виключає запровадження вторинних санкцій проти РФ у вигляді 100% мит для Індії, Китаю і Туреччини, щоб змусити ці країни припинити закупівлю російської нафти та схилити російського диктатора Володимира Путіна до завершення війни з Україною.
Тим часом сам Трамп не поспішає вводити нові обмеження проти Китаю, посилаючись на активну фазу торговельних переговорів між країнами.