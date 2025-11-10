ua en ru
Китай ослабляет давление в торговой войне: на год отложил портовый сбор с судов США

Китай, Понедельник 10 ноября 2025 11:25
Китай ослабляет давление в торговой войне: на год отложил портовый сбор с судов США Иллюстративное фото: Пекин объявил о годовой отсрочке портового сбора (Getty Images)
Автор: Оксана Тесленко

Китай на один год приостановил реализацию ограничительных мер в отношении судостроительной отрасли США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Речь идет об отсрочке введения специального портового сбора с американских судов. Кроме того, Пекин приостановил расследование влияния таких мер на безопасность и развитие судоходной отрасли, судостроительной промышленности и связанных цепочек поставок.

Решение принято с учетом договоренностей, достигнутых в ходе торговых переговоров между Китаем и США в Куала-Лумпуре.

В октябре Министерство коммерции КНР сообщало, что после переговоров между главой КНР Си Цзиньпином и президентом США Дональдом Трампом обе стороны договорились взаимно приостановить действие мер против судостроительной отрасли сроком на один год.

"Потепление" в торговле между Китаем и США

Китай приостановил действие запрета на экспорт в Соединенные Штаты галлия, германия, сурьмы, сверхтвердых материалов и других редкоземельных металлов, которые было запрещено экспортировать с декабря 2024 года.

6 ноября Китай на год приостановил действие ограничений, введенных в марте, по поставкам товаров двойного назначения 31 американской компании, преимущественно из оборонной и аэрокосмической сфер. Это произошло после встречи президента США Дональда Трампа с руководителем Китая Си Цзиньпином в Южной Корее.

По итогам этой встречи Трамп сообщил о решении уменьшить пошлины на китайские товары на 10%, в результате чего общий уровень американских тарифов составит 47%, что рассматривается как шаг к частичному смягчению торгового давления между Вашингтоном и Пекином.

