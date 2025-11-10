Китай послаблює тиск у торговельній війні: на рік відклав портовий збір із суден США

Китай на один рік призупинив реалізацію обмежувальних заходів щодо суднобудівної галузі США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Йдеться про відтермінування запровадження спеціального портового збору з американських суден. Крім того, Пекін призупинив розслідування впливу таких заходів на безпеку та розвиток судноплавної галузі, суднобудівної промисловості й пов’язаних ланцюгів постачання.

Рішення ухвалене з урахуванням домовленостей, досягнутих під час торговельних переговорів між Китаєм і США в Куала-Лумпурі.

У жовтні Міністерство комерції КНР повідомляло, що після переговорів між головою КНР Сі Цзіньпіном і президентом США Дональдом Трампом обидві сторони домовилися взаємно призупинити дію заходів проти суднобудівної галузі терміном на один рік.

