Китай послаблює тиск у торговельній війні: на рік відклав портовий збір із суден США

Китай, Понеділок 10 листопада 2025 11:25
Китай послаблює тиск у торговельній війні: на рік відклав портовий збір із суден США Ілюстративне фото: Пекін оголосив про річне відстрочення портового збору (Getty Images)
Автор: Оксана Тесленко

Китай на один рік призупинив реалізацію обмежувальних заходів щодо суднобудівної галузі США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Йдеться про відтермінування запровадження спеціального портового збору з американських суден. Крім того, Пекін призупинив розслідування впливу таких заходів на безпеку та розвиток судноплавної галузі, суднобудівної промисловості й пов’язаних ланцюгів постачання.

Рішення ухвалене з урахуванням домовленостей, досягнутих під час торговельних переговорів між Китаєм і США в Куала-Лумпурі.

У жовтні Міністерство комерції КНР повідомляло, що після переговорів між головою КНР Сі Цзіньпіном і президентом США Дональдом Трампом обидві сторони домовилися взаємно призупинити дію заходів проти суднобудівної галузі терміном на один рік.

"Потепління" у торгівлі між Китаєм та США

Китай призупинив дію заборони на експорт до Сполучених Штатів галію, германію, сурми, надтвердих матеріалів та інших рідкісноземельних металів, які було заборонено експортувати з грудня 2024 року.

6 листопада Китай на рік призупинив дію обмежень, запроваджених у березні, щодо постачання товарів подвійного призначення 31 американській компанії, переважно з оборонної та аерокосмічної сфер. Це сталося після зустрічі президента США Дональда Трампа з керівником Китаю Сі Цзіньпіном в Південній Кореї.

За підсумками цієї зустрічі Трамп повідомив про рішення зменшити мита на китайські товари на 10%, внаслідок чого загальний рівень американських тарифів становитиме 47%, що розглядають як крок до часткового пом'якшення торгівельного тиску між Вашингтоном і Пекіном.

