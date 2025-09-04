В Китае соцсеть ограничила поиск "150 лет" после разговора Си Цзиньпина и Путина

После разговора лидера Китая Си Цзиньпина и российского диктатора Владимира Путина о жизни до 150 лет в китайской соцсети Weibo зацензурировали поиск по запросу "150 лет".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post .

Как пишет издание, после события поисковые запросы о "150 лет" были цензурированы на Weibo, популярной социальной сети в Китае.

В то же время посты о жизни до этого возраста резко выросли на других китайских платформах социальных сетей в среду и четверг после горячего разговора лидеров Китая и РФ в микрофоне.

Одна из компаний даже использовала популярность темы для продвижения своих медицинских услуг.

Идея дожить до 150 лет упоминалась в последние годы китайскими государственными СМИ, которые спекулировали на достижениях в здравоохранении и технологиях.