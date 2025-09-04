В Китае соцсеть ограничила поиск "150 лет" после разговора Си Цзиньпина и Путина
После разговора лидера Китая Си Цзиньпина и российского диктатора Владимира Путина о жизни до 150 лет в китайской соцсети Weibo зацензурировали поиск по запросу "150 лет".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.
Как пишет издание, после события поисковые запросы о "150 лет" были цензурированы на Weibo, популярной социальной сети в Китае.
В то же время посты о жизни до этого возраста резко выросли на других китайских платформах социальных сетей в среду и четверг после горячего разговора лидеров Китая и РФ в микрофоне.
Одна из компаний даже использовала популярность темы для продвижения своих медицинских услуг.
Идея дожить до 150 лет упоминалась в последние годы китайскими государственными СМИ, которые спекулировали на достижениях в здравоохранении и технологиях.
Что предшествовало
Во время военного парада в Пекине лидеры Китая Си Цзиньпин и РФ Владимир Путин обсудили тему человеческого долголетия и возможность жить до 150 лет. Их разговор зафиксировал "горячий микрофон".
Си Цзиньпин отметил, что когда-то люди редко доживали до 70 лет, а сегодня этот возраст считается лишь "детством". В ответ Путин заявил, что современные технологии и трансплантация органов могут позволить людям жить дольше, выглядеть моложе и даже приблизиться к "бессмертию".
Китайский лидер добавил, что некоторые эксперты прогнозируют продолжительность жизни до 150 лет в этом веке.