В Китае соцсеть ограничила поиск "150 лет" после разговора Си Цзиньпина и Путина

Четверг 04 сентября 2025 14:14
В Китае соцсеть ограничила поиск "150 лет" после разговора Си Цзиньпина и Путина Фото: лидер Китая Си Цзиньпин и российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

После разговора лидера Китая Си Цзиньпина и российского диктатора Владимира Путина о жизни до 150 лет в китайской соцсети Weibo зацензурировали поиск по запросу "150 лет".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.

Как пишет издание, после события поисковые запросы о "150 лет" были цензурированы на Weibo, популярной социальной сети в Китае.

В то же время посты о жизни до этого возраста резко выросли на других китайских платформах социальных сетей в среду и четверг после горячего разговора лидеров Китая и РФ в микрофоне.

Одна из компаний даже использовала популярность темы для продвижения своих медицинских услуг.

Идея дожить до 150 лет упоминалась в последние годы китайскими государственными СМИ, которые спекулировали на достижениях в здравоохранении и технологиях.

Что предшествовало

Во время военного парада в Пекине лидеры Китая Си Цзиньпин и РФ Владимир Путин обсудили тему человеческого долголетия и возможность жить до 150 лет. Их разговор зафиксировал "горячий микрофон".

Си Цзиньпин отметил, что когда-то люди редко доживали до 70 лет, а сегодня этот возраст считается лишь "детством". В ответ Путин заявил, что современные технологии и трансплантация органов могут позволить людям жить дольше, выглядеть моложе и даже приблизиться к "бессмертию".

Китайский лидер добавил, что некоторые эксперты прогнозируют продолжительность жизни до 150 лет в этом веке.

