Хотят жить вечно? СМИ обнародовали отрывок разговора Путина и Си Цзиньпина

Российский диктатор Владимир Путин и китайский руководитель Си Цзиньпин обсуждали возможность долголетия - они не против жить до 150 лет. Однако непонятно, насколько серьезным был этот разговор между ними.

Отмечается, что разговор велся между Си и Путиным при участии северокорейского диктатора Ким Чен Ына. При этом микрофон якобы был выключен, однако зафиксировал фразы всех трех руководителей режимов. Текст озвучивал переводчик - при этом разговор, теоретически, должен был оставаться "за кадром".

"Раньше до 70 лет доживали редко, а сейчас в 70 ты еще ребенок", - заявил Си, когда все трое шли через ворота Тяньаньмэнь в Пекине, чтобы присутствовать на военном параде по случаю 80-летия завершения Второй мировой войны.

В ответ Путин сказал, что с развитием технологий появится возможность заменять человеческие органы на новые. В перспективе - это шаг к бессмертию.

" С развитием биотехнологий человеческие органы можно будет непрерывно пересаживать, и люди смогут жить все моложе и даже достигать бессмертия", - добавил он.

Очевидно, Ким тоже принял участие в разговоре, поскольку отдельный переводчик озвучивал на корейском языке фразы о долгой жизни и трансплантации органов. На это Си Цзиньпин ответил, что есть шанс прожить значительно дольше жизни.

"По прогнозам, в этом веке есть шанс дожить до 150 лет", - сказал он.

Издание отмечает, что момент с разговором очень сильно выбивается из тщательно срежиссированного события, касающегося властей Китая. Пекин всегда жестко контролирует информацию и никогда не делает ничего просто так: случаи, когда какие-то ситуации действительно были действительно случайными, можно пересчитать по пальцам.

К тому же все три лидера, добавляет издание, имеют проблему с возрастом и проблемы со здоровьем. У двух из них - Путина и Си - нет официальных преемников на посту главы государства, что заставляет их дальше концентрировать власть в своих руках.

"72-летний Си отменил ограничения президентских сроков и, возможно, будет баллотироваться на четвертый срок на посту руководителя Китая в 2027 году, тогда как Путин, которому также 72 года, изменил законы своей страны, чтобы позволить ему править Россией дольше. 41-летний Ким взял свою дочь в Пекин, что усилило слухи о том, что он готовит ее в качестве преемницы", - сказано в сообщении.