Китай будет усиливать партнерство с Северной Кореей, - Си Цзиньпин

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай будет укреплять стратегические коммуникации и углублять сотрудничество с Северной Кореей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на северокорейское государственное информагентство KCNA .

Си Цзиньпин направил поздравительное послание лидеру КНДР Ким Чен Ыну по случаю 77-й годовщины основания его страны.

" Китай и КНДР - традиционные и дружественные соседи, которых связывают одни и те же горы и реки. Последовательной и неизменной стратегической политикой китайской партии и правительства является успешная защита, укрепление и развитие отношений между Китаем и КНДР", - говорится в приветственном письме.

В своем послании Си Цзиньпин вспомнил визит Ким Чен Ына в Пекин 3 сентября и его участие в мероприятиях по случаю 80-й годовщины победы в Войне сопротивления китайского народа японской агрессии и во Второй мировой войне. Тогда они совместно представили план развития отношений между двумя странами на следующие годы.