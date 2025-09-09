Китай посилюватиме партнерство з Північною Кореєю, - Сі Цзіньпін

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на північнокорейське державне інформагентство KCNA .

Сі Цзіньпін надіслав вітальне посланні лідеру КНДР Кім Чен Ину з нагоди 77-ї річниці заснування його країни.

" Китай і КНДР – традиційні та дружні сусіди, яких пов'язують одні й ті ж гори та річки. Послідовною та незмінною стратегічною політикою китайської партії та уряду є успішний захист, зміцнення та розвиток відносин між Китаєм та КНДР", - ідеться у вітальному листі.

У своєму посланні Сі Цзіньпін згадав візит Кім Чен Ина до Пекіна 3 вересня і його участь у заходах з нагоди 80-ї річниці перемоги у Війні опору китайського народу японській агресії та у Другій світовій війні. Тоді вони спільно представили план розвитку відносин між двома країнами на наступні роки.