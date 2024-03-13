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Китай пообещал сотрудничать с Францией по войне в Украине

Париж, Среда 13 марта 2024 09:08
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Китай пообещал сотрудничать с Францией по войне в Украине Фото: спецпредставитель Китая Ли Хуэй (china-embassy.org)
Автор: Наталья Юрченко

Посланник Китая Ли Хуэй обсудил войну в Украине с французскими дипломатами. Он отметил, что Пекин будет сотрудничать с Парижем по войне в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Китая.

Отмечается, что встреча прошла 11 марта. Ли Хуэй встретился с заместителем руководителя департамента по вопросам политики и безопасности МИД Франции Джонатаном Лакотом.

Стороны обсудили китайско-французские отношения, а также "украинский кризис", как в Китае называют вторжение РФ в Украину.

Спецпредставитель Китая заявил, что "сейчас самое безотлагательное - охладить ситуацию и найти выход для прекращения огня и скорейшего завершения войны".

"Китай готов и дальше поддерживать тесные контакты с Францией по поводу кризиса в Украине", - говорится в сообщении.

Представитель МИД Франции в свою очередь подчеркнул, что война в Украине повлияла на европейскую безопасность и международный порядок. По его мнению, Франция и Китай как постоянные члены Совета Безопасности ООН имеют большую ответственность и обязательства совместно содействовать разрешению кризиса. Франция готова продолжать общаться с Китаем по этому вопросу на всех уровнях.

Что этому предшествовало

Напомним, ранее стало известно, что спецпредставитель Китая Ли Хуэй посетит Украину, Польшу, Германию, Францию и Россию. Его турне началось 2 марта.

Китайский дипломат уже побывал в Украине, а также посетил Брюссель и Польшу. Ли Хуэй обсудил войну России против Украины, называя ее "украинским кризисом".

На фоне турне спецпредставителя глава МИД Китая заявил, что Пекин поддерживает проведение мирной конференции по Украине.

Детальнее о том, зачем Китай снова отправил "ревизора" в Украину и РФ - читайте в материале РБК-Украина.

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