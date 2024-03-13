Китай пообіцяв співпрацювати з Францією щодо війни в Україні

Посланець Китаю Лі Хуей обговорив війну в Україні з французькими дипломатами. Він зазначив, що Пекін буде співпрацювати з Парижем щодо війни в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ Китаю.

Зазначається, що зустріч відбулася 11 березня. Лі Хуей зустрівся з заступником керівника департаменту з питань політики та безпеки МЗС Франції Джонатаном Лакотом.

Сторони обговорили китайсько-французькі відносини, а також "українську кризу", як у Китаї називають вторгнення РФ в Україну.

Спецпредставник Китаю заявив, що "зараз найневідкладніше - охолодити ситуацію та знайти вихід для припинення вогню та якнайшвидшого завершення війни".

"Китай готовий і надалі підтримувати тісні контакти з Францією щодо кризи в Україні", - йдеться у повідомленні.

Представник МЗС Франції своєю чергою наголосив, що війна в Україні вплинула на європейську безпеку та міжнародний порядок. На його думку, Франція та Китай як постійні члени Ради Безпеки ООН мають більшу відповідальність і зобов’язання спільно сприяти вирішенню кризи. Франція готова продовжувати спілкуватися з Китаєм з цього питання на всіх рівнях.

Що цьому передувало

Нагадаємо, раніше стало відомо, що спецпредставник Китаю Лі Хуей відвідає Україну, Польщу, Німеччину, Францію та Росію. Його турне почалося 2 березня.

Китайський дипломат вже побував в Україні, а також відвідав Брюссель і Польщу. Лі Хуей обговорив війну Росії проти України, називаючи її "українською кризою".

На тлі турне спецпредставника глава МЗС Китаю заявив, що Пекін підтримує проведення мирної конференції щодо України.

Детальніше про те, навіщо Китай знову відправив "ревізора" до України та РФ - читайте у матеріалі РБК-Україна.