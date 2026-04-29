ЕС запускает полный цикл производства лития и становится независимым от Китая

Финляндия открыла первую в Европе шахту и завод по переработке лития. Проект стоимостью 783 миллиона евро позволит ЕС уменьшить зависимость от поставок из Китая и Азии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euronews .

Теперь стратегическое сырье для аккумуляторов будут производить непосредственно внутри ЕС. Эпицентром промышленного прорыва стал карьер Сювяярви, расположенный на западе страны.

Здесь будут добывать гидроксид лития аккумуляторного класса, а это ключевой компонент для современной техники. Без него невозможно изготовить ни смартфоны, ни батареи для электромобилей.

Спрос на литий сегодня колоссальный и главным поставщиком является Китай. Литий все чаще сравнивают с нефтью в начале прошлого века, ведь без него не работают электромобили и любые гаджеты. Финляндия вовремя использовала свой шанс, ведь страна обладает одними из крупнейших запасов этого металла на континенте.

Генеральный директор компании Keliber Ханну Хаутала отметил важность автономии: "Это развивает и повышает независимость от импорта, например, из азиатских стран и Австралии".

Деньги и инвесторы: кто финансирует проект

Проект оценивают в 783 миллиона евро, а руководит процессом финская компания Keliber Oy. Большинство акций (80%) принадлежит горнодобывающему гиганту из Южной Африки - Sibanye-Stillwater. Остальное контролирует государство через Finnish Minerals Group.

Важные детали финансирования:

150 миллионов евро выделил Европейский инвестиционный банк.

Производственная цепь охватывает площадь более 500 квадратных километров.

Кроме основной шахты, в планах запуск еще шести участков.

Генеральный директор Sibanye-Stillwater Нил Фронман назвал объект "достаточно маленьким", однако отметил, что он "очень и очень важен" со стратегической и технологической точки зрения. Для его компании это первая масштабная инвестиция в европейский сектор.

Как будет работать технологическая цепочка

Все объекты расположены в радиусе 43 километров. Это уникальный случай для мировой индустрии. Процесс будет выглядеть так: в карьере Сювяярви добывают руду, грузовики везут ее на обогатительную фабрику, там создают пескообразный концентрат. Конечный этап - перерабатывающий завод, где концентрат превращают в гидроксид лития.

"Гидроксид лития будет поставляться в европейскую аккумуляторную промышленность", - подтвердил Хаутала. Названия конкретных брендов-покупателей пока держат в секрете.

Технический директор Сами Хейккинен сообщил, что на заводе уже идут испытания. Первую готовую продукцию планируют запаковать до конца этого года.