ЕС запускает полный цикл производства лития и становится независимым от Китая

02:43 29.04.2026 Ср
3 мин
Проект уже оценивают в 783 миллиона евро и он даст энергонезависимость Европе
aimg Филипп Бойко
ЕС запускает полный цикл производства лития и становится независимым от Китая Фото: карьер Сювяярви с литием (Скриншот)

Финляндия открыла первую в Европе шахту и завод по переработке лития. Проект стоимостью 783 миллиона евро позволит ЕС уменьшить зависимость от поставок из Китая и Азии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euronews.

Теперь стратегическое сырье для аккумуляторов будут производить непосредственно внутри ЕС. Эпицентром промышленного прорыва стал карьер Сювяярви, расположенный на западе страны.

Здесь будут добывать гидроксид лития аккумуляторного класса, а это ключевой компонент для современной техники. Без него невозможно изготовить ни смартфоны, ни батареи для электромобилей.

Спрос на литий сегодня колоссальный и главным поставщиком является Китай. Литий все чаще сравнивают с нефтью в начале прошлого века, ведь без него не работают электромобили и любые гаджеты. Финляндия вовремя использовала свой шанс, ведь страна обладает одними из крупнейших запасов этого металла на континенте.

Генеральный директор компании Keliber Ханну Хаутала отметил важность автономии: "Это развивает и повышает независимость от импорта, например, из азиатских стран и Австралии".

Деньги и инвесторы: кто финансирует проект

Проект оценивают в 783 миллиона евро, а руководит процессом финская компания Keliber Oy. Большинство акций (80%) принадлежит горнодобывающему гиганту из Южной Африки - Sibanye-Stillwater. Остальное контролирует государство через Finnish Minerals Group.

Важные детали финансирования:

  • 150 миллионов евро выделил Европейский инвестиционный банк.
  • Производственная цепь охватывает площадь более 500 квадратных километров.
  • Кроме основной шахты, в планах запуск еще шести участков.

Генеральный директор Sibanye-Stillwater Нил Фронман назвал объект "достаточно маленьким", однако отметил, что он "очень и очень важен" со стратегической и технологической точки зрения. Для его компании это первая масштабная инвестиция в европейский сектор.

Как будет работать технологическая цепочка

Все объекты расположены в радиусе 43 километров. Это уникальный случай для мировой индустрии. Процесс будет выглядеть так: в карьере Сювяярви добывают руду, грузовики везут ее на обогатительную фабрику, там создают пескообразный концентрат. Конечный этап - перерабатывающий завод, где концентрат превращают в гидроксид лития.

"Гидроксид лития будет поставляться в европейскую аккумуляторную промышленность", - подтвердил Хаутала. Названия конкретных брендов-покупателей пока держат в секрете.

Технический директор Сами Хейккинен сообщил, что на заводе уже идут испытания. Первую готовую продукцию планируют запаковать до конца этого года.

РФ планирует расширение мобилизации и новые наступления, - Зеленский
РФ планирует расширение мобилизации и новые наступления, - Зеленский
Россия стремится вернуть то, чем владела до краха СССР: интервью с главой военного комитета НАТО
Россия стремится вернуть то, чем владела до краха СССР: интервью с главой военного комитета НАТО