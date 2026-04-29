Зеленского призывают начать частичную национализацию FirePoint

20:46 29.04.2026 Ср
3 мин
Всплыли новые аудиозаписи, которые "проливают свет" на связь Миндича и FirePoint
aimg Валерий Ульяненко
Зеленского призывают начать частичную национализацию FirePoint Фото: Владимир Зеленский (Getty Images)

В Украине предлагают частично национализировать компанию Fire Point и отстранить Рустема Умерова от должности в СНБО на фоне новых данных по "делу Мидас".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Общественного антикоррупционного совета (ОАР) при Минобороны и издание "Украинская правда".

Антикоррупционный совет призывает начать процесс частичной национализации компании Fire Point. Основанием стали материалы дела "Мидас", согласно которым реальным бенефициаром предприятия является Тимур Миндич.

Поскольку бизнесмен находится в санкционных списках, юридическое подтверждение его прав собственности приведет к потере компанией возможности поставлять свою продукцию Силам обороны Украины.

В ОАР отмечают, что Fire Point предоставила заведомо ложные данные о своих владельцах и должна получить статус рисковой.

Причастность Рустема Умерова

Действия бывшего министра обороны Рустема Умерова ОАР трактует как имеющие признаки злоупотребления властью (ст. 364 УКУ). Также его обвиняют в разглашении государственной тайны (ст. 328 УКУ) в кейсах по "израильским бронежилетам" и продвижении интересов Fire Point.

Что касается Тимура Миндича, совет видит в его действиях признаки злоупотребления влиянием (ст. 369-2 УКУ) и подстрекательство к нецелевому использованию бюджетных средств (ст. 210 УКУ).

Требования к президенту и Минобороны

Общественный антикоррупционный совет официально обратился к руководству государства с рядом требований:

  • к президенту Украины Владимиру Зеленскому: как председателя СНБО его призывают инициировать частичную национализацию Fire Point у украинских резидентов. Также выдвинуто требование немедленно отстранить Рустема Умерова с должности секретаря СНБО.
  • к Министерству обороны: создать рабочую группу с участием Генштаба и следственных органов для проведения полного аудита контрактов и ценообразования компании.

"Руководство государства обязано полностью отстраниться от бывших и нынешних дружеских отношений с людьми, которые использовали свое положение, должности и связи для собственного обогащения", - говорится в заявлении ОАР.

Кроме того, антикоррупционный совет заявил о готовности лично присоединиться к проверкам для быстрого решения проблемы.

Новые записи разговоров по "делу Мидас"

В среду, 29 апреля, издание "Украинская правда" опубликовало содержание первой части разговоров. На аудиозаписях зафиксированы разговоры Миндича с бывшим первым помощником президента Украины Сергеем Шефиром, Рустемом Умеровым и женщиной по имени Наталья.

Во время одной из бесед Миндич и секретарь СНБО обсуждали возможные кадровые перестановки во власти. Речь шла о вероятном назначении Умерова послом в США, а тогдашнего премьер-министра Дениса Шмыгаля - на должность министра обороны Украины.

Кроме кадровых вопросов, на записях зафиксировано обсуждение производства оружия. Миндич и Умеров упоминали компанию Fire Point и обсуждали модели ее дальнобойного вооружения - FP-1, FP-5 и FP-7.

Во время этого разговора Миндич жаловался Умерову на то, что компания Fire Point недофинансируется.

Дело "Мидас"

Напомним, НАБУ разоблачило деятельность преступной группы, в которую входили чиновники и бизнесмены, в ноябре прошлого года. Используя служебные связи, фигуранты контролировали кадровые решения, процессы закупок и движение финансов компании.

Как выяснили правоохранители, члены группировки брали откаты у контрагентов "Энергоатома". Позже деньги, которые были получены незаконным путем, отмывали в специальном офисе.

Одним из главных фигурантов дела является бизнесмен Тимур Миндич - за несколько часов до обысков ему удалось сбежать за границу и сейчас он находится в розыске. Впоследствии журналисты разыскали его в Израиле. Во время общения со СМИ Миндич назвал дело "медийным кейсом" и отрицал вину.

Контингент РФ в Африке вырос на 8 тысяч, это новые риски для мира, - разведка
