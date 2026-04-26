Китай недоволен санкциями ЕС против России и обещает ответные меры

Китай заявил о намерении принять меры в ответ на новый пакет санкций Европейского Союза против России, в который включили китайские компании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Согласно заявлению Министерства торговли Китая, решение ЕС противоречит ранее достигнутым договоренностям и подрывает политические обязательства, которые лежат в основе отношений между Пекином и Брюсселем.

"Несмотря на неоднократные замечания и возражения со стороны Китая, ЕС все же включил китайские компании в свой 20-й раунд санкций против России", - объявили в ведомстве.

В министерстве подчеркнули, что Китай "выражает глубокое недовольство и решительно выступает против этого шага", а также предупредили, что все последствия такого решения лягут на Европейский Союз.

Несколько дней назад ЕС обнародовал детали 20-го пакета санкций против России. Новые ограничения, в частности, касаются китайских компаний, которые, по данным Брюсселя, могли поставлять России товары двойного назначения для военно-промышленного сектора.

Напомним, 23 апреля Европейский Союз официально утвердил 20-й пакет санкций против России, который стал одним из крупнейших за последние годы.

В список ограничений попали 36 организаций энергетического сектора, а также 46 судов "теневого флота", которым запретили доступ к портам ЕС.

Отдельно санкции предусматривают ограничения на обслуживание российских танкеров со сжиженным природным газом и ледоколов.

В Украине положительно оценили этот пакет, отметив, что он учитывает значительную часть предложений Киева.