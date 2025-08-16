ua en ru
Сб, 16 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Доброполье Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

"Подумаю через две-три недели": Трамп отложил введение вторичных санкций против Китая

Суббота 16 августа 2025 04:59
UA EN RU
"Подумаю через две-три недели": Трамп отложил введение вторичных санкций против Китая Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Президент США Дональд Трамп заявил, что сейчас нет необходимости обсуждать возможное повышение пошлин в отношении Китая. В то же время он не исключил, что может вернуться к этому вопросу "через две-три недели".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью телеканалу Fox News.

"Учитывая то, что произошло сегодня (встреча с российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске, - ред.), думаю, мне не нужно об этом думать... Возможно, придется через две-три недели или что-то такое, но сейчас нам об этом думать не надо", - сказал Трамп.

Вторичные санкции Трампа

Несколько недель назад президент США Дональд Трамп заявил, что введет против России 100% вторичные пошлины, если она в течение 50 дней не пойдет на мирное соглашение с Украиной.

29 июля он уточнил, что срок сокращает до 10 дней. По его словам, тянуть дальше нет смысла, ведь реакция России на ультиматум уже понятна.

Саммит Трампа и Путина на Аляске

Вечером 15 августа в Анкоридже (Аляска) прошла встреча президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным. Главной темой стали боевые действия России против Украины. Переговоры длились почти три часа и завершились раньше запланированного: иностранные медиа отмечали, что на диалог отводилось не менее шести часов.

По итогам переговоров Трамп заявил о "чрезвычайно продуктивном" разговоре с Путиным, однако договоренности о прекращении огня в Украине нет.

Больше деталей о саммите на Аляске - в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Дональд Трамп Китай Встреча Трампа и Путина
Новости
Трамп после разговора с Путиным позвонит лидерам НАТО и Зеленскому
Трамп после разговора с Путиным позвонит лидерам НАТО и Зеленскому
Аналитика
Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия