"Подумаю через две-три недели": Трамп отложил введение вторичных санкций против Китая

Президент США Дональд Трамп заявил, что сейчас нет необходимости обсуждать возможное повышение пошлин в отношении Китая. В то же время он не исключил, что может вернуться к этому вопросу "через две-три недели".

"Учитывая то, что произошло сегодня (встреча с российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске, - ред.), думаю, мне не нужно об этом думать... Возможно, придется через две-три недели или что-то такое, но сейчас нам об этом думать не надо", - сказал Трамп.

Вторичные санкции Трампа

Несколько недель назад президент США Дональд Трамп заявил, что введет против России 100% вторичные пошлины, если она в течение 50 дней не пойдет на мирное соглашение с Украиной.

29 июля он уточнил, что срок сокращает до 10 дней. По его словам, тянуть дальше нет смысла, ведь реакция России на ультиматум уже понятна.