Китай увеличил закупки российской нефти после снижения импорта Индией

На фоне санкций США Китай стал ключевым покупателем российской нефти. Индия же сократила импорт почти в три раза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Китайские нефтепереработчики увеличили закупки российской нефти Urals, воспользовавшись падением импорта со стороны Индии. По данным Kpler, в августе поставки Urals в Китай достигли почти 75 тысяч баррелей в сутки. Это вдвое выше среднего уровня с начала года.

В то же время экспорт в Индию снизился до 400 тысяч баррелей в сутки против 1,18 млн ранее. Эксперты отмечают, что НПЗ Китая находятся в более выгодном положении для закупок российской нефти по сравнению с индийскими компаниями.



Давление США и реакция стран

США усилили торговое давление на Индию, введя дополнительные пошлины на импорт индийских товаров. Президент Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не станет пока повышать тарифы на Китай, ссылаясь на прогресс в переговорах с Владимиром Путиным.

Разные подходы к Индии и Китаю открыли китайским компаниям возможность активно закупать российскую нефть. В то же время в Белом доме назвали закупки Индией "оппортунистическими и разрушительными".

Нефтяные поставки и цены

По данным Energy Aspects, китайские НПЗ уже приобрели от 10 до 15 партий Urals на октябрь и ноябрь, что выше обычных объемов. При этом цена на сорт сохраняет премию в 1 доллар к Brent, что делает его конкурентным.

На данный момент у берегов Китая находятся два танкера с российской нефтью, ожидая разгрузки. Речь идет о судах Georgy Maslov и Zenith, каждый из которых способен перевозить около миллиона баррелей.

Индия теряет позиции

Индийские переработчики пока остаются в стороне и не спешат увеличивать закупки. Эксперты считают, что избыток российских объемов может привести к новым скидкам для поиска покупателей.

По словам аналитиков, без китайских закупок Россия могла бы столкнуться с падением цен на Urals. Таким образом, именно Китай становится главным фактором стабилизации российского экспорта.

Влияние на рынок

Несмотря на дипломатические усилия США по завершению войны в Украине, глобальный рынок нефти и газа вряд ли сильно изменится. Санкции и переориентация поставок уже кардинально изменили энергетику, а Европа почти отказалась от российских ресурсов.

По оценкам Международного энергетического агентства, в 2025 году предложение нефти превысит спрос на 1,76 млн баррелей в сутки, а в 2026 году - уже на 3 млн. Это снижает влияние любых краткосрочных колебаний, связанных с поставками России.