Реформа ВСУ Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Китай вооружается законами для экономической войны с США перед визитом Трампа

03:29 12.05.2026 Вт
2 мин
Пока лидеры готовятся к встрече, Пекин точит "правовое оружие"
aimg Екатерина Коваль
Фото: президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин (Getty Images)

Пока Трамп летит в Пекин на переговоры с Си Цзиньпином, обе стороны параллельно готовятся к длительной экономической войне. Китай сигнализирует, что больше не боится эскалации и активно строит правовой арсенал для ответных ударов на американские санкции.

Что делает Китай

За последние недели Пекин ввел новый правовой механизм противодействия американским санкциям, заблокировал поглощение Metа китайского ИИ-стартапа и закрепил правила наказания иностранных компаний, которые выполняют западные требования по выходу из Китая.

В апреле Пекин объявил правила, дающие регуляторам право проверять корпоративные записи, допрашивать сотрудников и запрещать компаниям или их руководителям покидать Китай, если те выводят производство из страны.

После того как США ввели санкции против пяти китайских НПЗ из-за их связей с Ираном, Китай приказал компаниям игнорировать эти санкции - воспользовавшись блокировочным механизмом 2021 года. Государственные медиа КНР подали это как "переход от накопления правовых резервов к практическому применению правового оружия".

Чем отвечают США

За последний год Вашингтон поднял пошлины на китайские товары до 145%, ввел сборы за китайские суда в американских портах и ограничил поставки критических технологий - полупроводников, химикатов и оборудования.

Что это означает для бизнеса

Компании оказались между двух огней: выполнить американский закон - нарушить китайский, и наоборот.

"Это ставит и риск, и дилемму: "Чей закон вы нарушите - наш или американский?" - отмечает президент Американско-китайского делового совета Шон Стейн.

Показательный пример - компания PVH, владелец Calvin Klein и Tommy Hilfiger: после отказа от хлопка из Синьцзяна она попала в китайский "список ненадежных организаций".

Ставки на встречи

Ключевой вопрос - смогут ли Трамп и Си договориться хотя бы о минимальных ограничениях на применение экономического оружия.

В прошлую пятницу парламент Тайваня существенно сократил расходы на закупку американского вооружения. Из-за значительного влияния оппозиции в законодательном органе утвердили лишь две трети от суммы, на которую рассчитывало островное правительство.

В то же время накануне Тайвань успел подписать с США сразу шесть соглашений на поставку оружия на общую сумму более 6,6 млрд долларов. Речь идет, в частности, о системах HIMARS, самоходных гаубицах М109А7 Paladin, пополнении ракетного арсенала армии и тому подобное.

Кроме того, как писала The New York Times, остров все больше озабочен собственной безопасностью из-за угрозы со стороны Китая и стремится использовать боевой опыт Украины.

