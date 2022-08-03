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Китай у відповідь на візит Пелосі заблокував імпорт деяких товарів з Тайваню

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Середа 03 серпня 2022 18:10
Китай у відповідь на візит Пелосі заблокував імпорт деяких товарів з Тайваню Фото: Китай у відповідь на візит Пелосі заблокував імпорт деяких товарів з Тайваню (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Китай заблокував імпорт цитрусових, риби та деяких інших продуктів харчування з Тайваню у відповідь на візит спікера Палати представників США Ненсі Пелосі на острів. При цьому блокування імпорту чіпів не розглядалося.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на АР.

Зазначимо, що Китай і Тайвань не мають офіційних відносин після громадянської війни у 1949 році. При цьому вони з'єднані багатомільярдними діловими зв’язками, особливо у постачанні процесорних чіпів тайванського виробництва, що необхідні китайським заводам, які збирають світові смартфони та іншу електроніку.

Так, минулого року двостороння торгівля зросла на 26% до 328,3 млрд доларів. Тайвань, який виробляє половину світових процесорів і має технології, з якими не може зрівнятися материкова частина, заявив, що продажі китайським заводам зросли на 24,4% до 104,3 млрд доларів.

"Глобальна економіка не може функціонувати без мікросхем, виготовлених або на Тайвані, або в Китаї", - зазначив Карл Б. Вайнберг з High-Frequency Economics.

Так, після візиту Пелосі до Тайваню Пекін обмежився блокуванням імпорту цитрусових і замороженої скумбрії. Також цього тижня Китай заблокував імпорт сотень інших продуктів харчування з Тайваню, включаючи печиво та морепродукти.

Нагадаємо, 2 серпня Пелосі прибула на Тайвань.

Після цього у Китаї погрожували США й анонсували проведення військових навчань, які почалися одразу після початку візиту Пелосі.

Армія Китаю проводила навчальні стрільби в районі Тайванської протоки. Острів був оточений з усіх сторін.

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