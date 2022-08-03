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Китай в ответ на визит Пелоси заблокировал импорт некоторых товаров из Тайваня

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Среда 03 августа 2022 18:10
Китай в ответ на визит Пелоси заблокировал импорт некоторых товаров из Тайваня Фото: Китай в ответ на визит Пелоси заблокировал импорт некоторых товаров из Тайваня (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Китай заблокировал импорт цитрусовых, рыбы и некоторых других продуктов питания из Тайваня в ответ на визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на остров. При этом блокировка импорта чипов не рассматривалась.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на АР.

Отметим, что у Китая и Тайваня нет официальных отношений после гражданской войны в 1949 году. При этом они соединены многомиллиардными сделками, особенно в снабжении процессорных чипов тайваньского производства, необходимых китайским заводам, которые собирают мировые смартфоны и другую электронику.

Так, в прошлом году двусторонняя торговля выросла на 26% до 328,3 млрд долларов. Тайвань, который производит половину мировых процессоров и владеет технологиями, с которыми не может сравниться материковая часть, заявил, что продажи китайским заводам выросли на 24,4% до 104,3 млрд долларов.

"Глобальная экономика не может функционировать без микросхем, изготовленных или на Тайване или в Китае", - отметил Карл Бы. Вайнберг из High Frequency Economics.

Так, после визита Пелоси в Тайвань Пекин ограничился блокировкой импорта цитрусовых и замороженной скумбрии. Также на этой неделе Китай заблокировал импорт сотен других продуктов питания из Тайваня, включая печенье и морепродукты.

Напомним, 2 августа Пелоси прибыла на Тайвань.

После этого в Китае угрожали США и анонсировали проведение военных учений, которые начались сразу после начала визита Пелоси.

Армия Китая проводила учебные стрельбы в районе Тайваньского пролива. Остров был окружен со всех сторон.

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