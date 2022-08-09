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Китай объявил о новых военных учениях по блокаде и обороне Тайваня, - СМИ

Новина українською →
Пекин, Вторник 09 августа 2022 11:30
Китай объявил о новых военных учениях по блокаде и обороне Тайваня, - СМИ Фото: Китай объявил о новых военных учениях по блокаде и обороне Тайваня (chinamil.com)
Автор: Мария Кучерявец

Армия Китая сегодня, 9 августа объявила о новых военных учениях вокруг Тайваня. Они будут включать "блокаду и борону" острова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на South China Morning Post.

По данным издания, Пекин объявил во вторник, что их Военно-Морской флот и Военно-Воздушные силы продолжат совместные учения в водах и воздушном пространстве вокруг Тайваня после четырех дней учений с боевой стрельбой.

Так, не указав дату окончания, Командование Восточного театра Народно-освободительной армии Китая (НОАК) заявило, что будущие учения направлены на подготовку к операциям "совместной обороны" и "совместной блокады" острова.

Управление безопасности на море Пекина также выпустило навигационное предупреждение, ограничив вход в восточных вод острова Наньсан в Чжаньцзян в Южно-Китайском море с 8:00 до 18:00 в течение трех дней, начиная с сегодня, когда начинаются боевые стрельбы.

Напомним, еще вчера сообщалось, что Китай завершил свои четырехдневные учения возле Тайваня, которые начал в ответ на скандальный визит на остров американского высокопоставленного чиновника Нэнси Пелоси.

При этом Пекин заявлял, что готовится проводить "регулярные" военные учения на востоке от срединной линии Тайваньского пролива.

В свою очередь Тайвань считает военные учения Китая репетицией нападения.

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