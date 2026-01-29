Китай помогает РФ увеличивать производство дронов для ударов по Украине, - ISW

Китай помогает российской промышленности наращивать производство ударных беспилотников, которые армия РФ использует для ударов по Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.

Аналитики также отмечают, что дроны с китайскими комплектующими наносят удары по украинскому ближнему тылу, усложняя логистику вдоль линии фронта.

"Поставки китайских микросхем позволили оборонной промышленности россиян качественно улучшить и расширить производство беспилотников, которые войска РФ используют для нанесения ударов по украинским городам в тылу", - говорится в отчете в ISW.

Китай усиливает оборонный сектор РФ

Китай на официальном уровне заявляет о нейтральной позиции относительно войны России против Украины, однако фактически продолжает поддерживать тесные отношения с Москвой.

Так, СМИ писали, что ряд китайских компаний поставляет в Россию продукцию двойного назначения, которую можно использовать в военном производстве.

Кроме того, Китай превратился в одного из основных поставщиков для российской армии, а также появляются сообщения о возможной передаче летальных вооружений.

По информации Reuters, авиационные двигатели китайского производства вероятно доставляют в Россию скрытым путем - их декларируют как "промышленные холодильные системы", чтобы избежать действия западных санкций.

Также ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Китай имеет существенное влияние на российского диктатора Владимира Путина и не заинтересован в завершении войны против Украины, ведь Пекин рассматривает РФ как важного партнера в противостоянии с Соединенными Штатами.