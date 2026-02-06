В ловушке Китая: разведка разбила миф о технологической независимости РФ
Несмотря на заявления Кремля об ускоренном "импортозамещении", российская экономика остается критически зависимой от зарубежных технологий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Службы внешней разведки Украины.
Реальные цифры и пропаганда
Как отметили в разведке, Кремль планировал до 2030 года достичь 70-90% независимости в стратегических секторах (авиация, энергетика, химия), однако реальные показатели существенно отстают:
- скоростной железнодорожный транспорт - всего 15% собственного производства;
- судостроение и энергетика - 30%;
- производство беспилотных систем - 40%;
- промышленное машиностроение - около 65%.
Новая зависимость от Китая
Разведка отмечает, что вместо реальной независимости Россия просто сменила поставщиков. В частности, после ограничения доступа к западных технологиям доля КНР в поставках микросхем в РФ выросла до 90%. Это формирует угрозу долгосрочной односторонней зависимости от Пекина.
В СВР отметили, что из-за ограниченных кадровых и производственных ресурсов достижение заявленных целей к 2030 году маловероятно.
"Курс РФ на "технологический суверенитет" носит преимущественно декларативный характер и не подкрепляется имеющимися возможностями экономики", - отмечают в разведке.
Ранее издание Bloomberg со ссылкой на отчет Министерства цифрового развития РФ сообщило, что чиновники в Москве еще с лета 2022 года выражали серьезную обеспокоенность из-за рисков чрезмерной зависимости от китайских технологий.
В частности, в отчете отмечалось, что такие компании как Huawei и China Mobile могут занять доминирующее положение на рынке, что представляет угрозу безопасности страны.
По данным европейских официальных лиц, ознакомившихся с документом, эту обеспокоенность разделяли в Генштабе ВС РФ и Совбезе. Наиболее уязвимыми сферами было признано производство микросхем, сетевых устройств и электроники.