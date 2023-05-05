ua ru
Пт, 05 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Китай намерен координироваться с РФ для "урегулирования" войны в Украине, - МИД

Новина українською →
Пекин, Пятница 05 мая 2023 07:38
Китай намерен координироваться с РФ для "урегулирования" войны в Украине, - МИД Фото: министр иностранных дел Китая Цинь Ган (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Китай намерен продвигать мирные переговоры для "урегулирования" войны в Украине в координацией с Россией.

Об этом заявил министр иностранных дел Китая Цинь Ган, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИДа.

"Китай будет настойчиво продвигать мирные переговоры и готов поддерживать связь и координацию с Россией, чтобы внести ощутимый вклад в политическое урегулирование кризиса", - заявил глава МИД Китая во время встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым.

Ранее представитель Китая в ООН заявил, что позиция Пекина по вторжению в Украину не изменилась, несмотря на поддержку резолюции, где Россию называют агрессором.

Напомним, на прошлой неделе впервые с начала полномасштабного вторжения в Украину состоялись переговоры Зеленского и Си Цзиньпина.

Лидеры, в частности, обсудили инициативы, которые направлены на установления мира между Украиной и Россией.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Китай Вторжение России в Украину
NEWS
Над Киевом сбили дрон во время последней воздушной тревоги
Над Киевом сбили дрон во время последней воздушной тревоги
DAILY
Как Запад поверил в победу Украины. Инсайды о поставках оружия и переговорах с США и Европой
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Как Запад поверил в победу Украины. Инсайды о поставках оружия и переговорах с США и Европой