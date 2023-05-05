Китай має намір координуватися з РФ для "врегулювання" війни в Україні, - МЗС

Китай має намір просувати мирні переговори для "врегулювання" війни в Україні у координації з Росією.

Про це заявив міністр закордонних справ Китаю Цінь Ган, повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу МЗС.

"Китай наполегливо просуватиме мирні переговори і готовий підтримувати зв'язок і координацію з Росією, щоб зробити відчутний внесок у політичне врегулювання кризи", - заявив глава МЗС Китаю під час зустрічі з російським колегою Сергієм Лавровим.

Раніше представник Китаю в ООН заявив, що позиція Пекіна щодо вторгнення в Україну не змінилася, незважаючи на підтримку резолюції, де Росію називають агресором.

Нагадаємо, минулого тижня вперше з початку повномасштабного вторгнення в Україну відбулися переговори Зеленського та Сі Цзіньпіна.

Лідери, зокрема, обговорили ініціативи, спрямовані на встановлення миру між Україною та Росією.

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