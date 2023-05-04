Несмотря на голосование за резолюцию. Китай отказывается называть Россию агрессором

Позиция Китая по вторжению в Украину не изменилась, несмотря на поддержку резолюции, где Россию называют агрессором.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на South China Morning Post , об этом сказано в сообщении представительства Китая в ООН.

На прошлой неделе Китай впервые поддержал резолюцию Генассамблеи ООН, в которой Россию называют агрессором. В документе речь идет о сотрудничестве Генассамблеи ООН с Советом Европы, ее принимают каждый год.

"Позиция Китая по вопросу Украины не изменилась, и позиция по голосованию не имеет ничего общего с телефонным разговором между главами двух государств (президента Украины Владимира Зеленского и главы КНР Си Цзиньпина - ред.)", - прокомментировали свое голосование в представительстве Китая.

Там также добавили, что "голосовали за весь текст резолюции".

"Это не может считаться одобрением этого абзаца (где Россию называют агрессором - ред.)", - уточняют в представительстве.