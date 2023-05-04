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Несмотря на голосование за резолюцию. Китай отказывается называть Россию агрессором

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Четверг 04 мая 2023 21:49
Несмотря на голосование за резолюцию. Китай отказывается называть Россию агрессором Фото: Китай отказывается называть Россию агрессором, несмотря на голосование за резолюцию (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Позиция Китая по вторжению в Украину не изменилась, несмотря на поддержку резолюции, где Россию называют агрессором.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на South China Morning Post, об этом сказано в сообщении представительства Китая в ООН.

На прошлой неделе Китай впервые поддержал резолюцию Генассамблеи ООН, в которой Россию называют агрессором. В документе речь идет о сотрудничестве Генассамблеи ООН с Советом Европы, ее принимают каждый год.

"Позиция Китая по вопросу Украины не изменилась, и позиция по голосованию не имеет ничего общего с телефонным разговором между главами двух государств (президента Украины Владимира Зеленского и главы КНР Си Цзиньпина - ред.)", - прокомментировали свое голосование в представительстве Китая.

Там также добавили, что "голосовали за весь текст резолюции".

"Это не может считаться одобрением этого абзаца (где Россию называют агрессором - ред.)", - уточняют в представительстве.

Напомним, на прошлой неделе впервые с начала полномасштабного вторжения в Украину состоялись переговоры Зеленского и Си Цзиньпина.

Лидеры, в частности, обсудили инициативы, которые направлены на установления мира между Украиной и Россией.

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